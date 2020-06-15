Появилась информация о любовнице актера Михаила Ефремова Дочери погибшего Флойда подарили акции Disney » В шоу «Холостяк» главным героем станет афроамериканец Последние события в мире повлияли буквально на все сферы жизни общества. Телевидение Америки не осталось в стороне и предложило стать новым «холостяком» темнокожему парню. В новом сезоне шоу «Холостяк», которое состоится на телеканале ABC, главным героем впервые станет афроамериканец. Выбирать себе невесту будет 28-летний агент по продаже недвижимости Мэтт Джеймс. Отмечается, что представители АВС приняли решение пригласить в программу афроамериканца после того, как одна из бывших участниц «Холостяка» выступила с критикой в адрес авторов проекта за отсутствие темнокожих главных героев. «Холостяк» выходит с 2002 года.

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