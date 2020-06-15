В Латвии провели 40 обысков по делу об отмывании российских денег

Государственная полиция Латвии в субботу провела более 40 обысков в рамках расследования уголовного дела по отмыванию денег через банк ABLV, который, по данным Минфина США, служил одной из крупнейших транзитных «прачечных» для перекачки в Европу теневых капиталов из России.Обыски и процессуально-следственные действия, в которых принимали участие спецпрокуратура по борьбе с оргпреступностью, представители Комиссии рынка финансов и капитала, а также Службы государственных доходов и службы кибербезопасности, проводились по 46 адресам, связанным с банком, который входил в топ-3 по размеру активов в Латвии и имел в составе акционеров богатейшего человека страны Олега Филя.

Операция стала одной крупнейших в истории Латвии, рассказала агентству ЛЕТА представитель Госполиции Санита Гравите. Обыски проходили в Риге и в Рижском регионе — как в кредитном учреждении и в компаниях, так и по месту работы и жительства лиц, рассказала она: «Задержано несколько человек. Полиция продолжает работать».

По данным сети по борьбе с финансовыми преступлениями американского казначейства, банк ABLV был замешан в операциях по отмыванию денег из России и других странах бывшего СССР, в частности Украины и Азербайджана.

Обвинения банку были предъявлены в 2018 году. «ABLV институционализировал отмывание денег, положив его в основу своей бизнес-практики», отмечал тогда американский Минфин: банк «проводил через фиктивные компании миллиарды долларов, полученные в результате коррупции и захвата активов».

По его данным, менеджмент банка не только «разрешал своим сотрудникам заниматься организацией схем по отмыванию денег», но и предлагал услуги фирм-однодневок, с помощью которых клиенты могли выводить капитал, нарушая при этом законодательство по борьбе с финансированием терроризма. Кроме того, ABLV осуществлял транзакции для структур, попавших под санкции ООН, в том числе связанных с ядерной программой КНДР.

В январе в рамках уголовного дела были задержаны два человека, которые подозреваются в получении дохода от отмывочных операций на сумму более 50 млн евро. Банк находится в процессе самоликвидации.

Латвийские банки больше двух десятилетий выполняли роль плацдарма для транзита капиталов из стран бывшего Советского Союза в ЕС, но резкий рост числа российских клиентов произошел в начале 2010х.

Первая волна состоялась, когда Латвия начала выдавать виды на жительство при открытии депозита (инвестиционная программа), а вторая — после банковского кризиса на Кипре в 2013 году. В результате к началу 2016-го страна с населением в 6 раз меньше Москвы и ВВП в 0,03% от мирового проводила 1% всех долларовых платежей в мире.