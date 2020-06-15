Спайк Ли встал на защиту Вуди Аллена

Режиссёр Спайк Ли выразил слова поддержки Вуди Аллену.

«Хотел бы сказать, что Вуди Аллен великий, великий режиссёр, и всё это бичевание он не заслужил. И, думаю, когда мы оглянемся назад через несколько лет, мы в этом чуть ли не убийстве убедимся. Не знаю, как вы можете просто от кого-то избавиться, как будто их никогда не существовало», — заявил он интервью нью-йоркской радиостанции WOTR.

Правда потом, спустя несколько часов после публикации интервью Ли извинился за свои комментарии в Twitter: «Приношу свои глубочайшие извинения. Мы слова были неправильными. Я не терплю и не поддерживаю сексуальные домогательства и насилие. Такое отношение наносит большой ущерб, который нельзя преуменьшить».