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Спайк Ли встал на защиту Вуди Аллена

Спайк Ли встал на защиту Вуди Аллена

Режиссёр Спайк Ли выразил слова поддержки Вуди Аллену.

«Хотел бы сказать, что Вуди Аллен великий, великий режиссёр, и всё это бичевание он не заслужил. И, думаю, когда мы оглянемся назад через несколько лет, мы в этом чуть ли не убийстве убедимся. Не знаю, как вы можете просто от кого-то избавиться, как будто их никогда не существовало», — заявил он интервью нью-йоркской радиостанции WOTR.

Правда потом, спустя несколько часов после публикации интервью Ли извинился за свои комментарии в Twitter: «Приношу свои глубочайшие извинения. Мы слова были неправильными. Я не терплю и не поддерживаю сексуальные домогательства и насилие. Такое отношение наносит большой ущерб, который нельзя преуменьшить».

15 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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