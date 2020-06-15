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Режиссер «Зеленой книги» снова снимет Вигго Мортенсена в провокационном фильме

Режиссер "Зеленой книги" снова снимет Вигго Мортенсена

Режиссер Питер Фаррелли, чей трагикомичный роуд-байопик «Зеленая книга» получил главный «Оскар» 2019, готовит новый проект, в котором также сыграет Вигго Мортенсен, пишет Variety.

Фильм, у которого пока что нет названия, расскажет о безумном путешествии во Вьетнам в разгар Вьетнамской войны. В его основу легли мемуары Джона Чика Донохью «The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War». Автор рассказывает, как, сидя в баре, поспорил, что отправится во Вьетнам и угостит там американских солдат пивом.

Кого сыграет Мортенсен, не уточняется. Но это будет роль второго плана. Напомним, в «Зеленой книге» он сыграл темпераментного мужиковатого американского итальянца-расиста, который меняется под влиянием интеллигентного темнокожего пианиста. Роль принесла актеру номинацию на «Оскар».

15 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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