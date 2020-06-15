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Предсказаны цены на нефть на 30 лет вперед

Британская нефтегазовая компания BP предсказала динамику цен на нефть на 30 лет вперед — вплоть до 2050 года, пишет CNBC.

По прогнозам BP, средняя цена барреля нефти североевропейской марки Brent в ближайшие десятилетия будет равняться 55 долларам. Стоимость миллиона британских тепловых единиц (27,9 кубометра) газа на американском хабе Генри в этот же период будет равняться 2,9 доллара.

На момент публикации контракт на баррель нефти Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE стоил 38,5 доллара. Миллион британских тепловых единиц газа с поставкой на хаб Генри стоил на нью-йоркской бирже NYMEX 1,73 доллара.

15 июня, 2020 | Tags: | Category: Новости, Россия, США ﻿
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