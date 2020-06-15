Поверхность Фобоса озадачила ученых

Поверхностный слой спутника Марса Фобоса однороден по структуре и состоит из очень мелкозернистого вещества. Это помогли выяснить инфракрасные снимки спутника, полученные орбитальной станции «Марс Одиссей». Подобные исследования нужны для решения проблемы происхождения спутников Марса, сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

У Марса есть два спутника, Фобос и Деймос, и их происхождение до сих пор остается загадкой. Предполагается, что они могли образоваться в Главном поясе астероидов, после чего были захвачены Марсом; по другим предположениям, Фобос и Деймос сформировались из вещества, выброшенного на орбиту Марса с его поверхности в результате столкновения с карликовой планетой или гигантским астероидом. Разобраться в происхождении спутников может помочь исследование их состава: в частности, в будущем планируется доставить грунт с Фобоса на Землю при помощи межпланетной станции MMX и российского аппарата «Фобос-Грунт 2».

Однако данные о составе поверхностного слоя можно получить и при помощи аппаратов, работающих на орбите вокруг Марса. Уже более двух лет станция «Марс Одиссей» при помощи инструмента THEMIS (Thermal Emission Imaging System) ведет наблюдения за Фобосом в инфракрасном диапазоне с расстояния в несколько тысяч километров. Сопоставляя полученные изображения со снимками Фобоса в оптическом диапазоне, ученые пытаются определить скорость остывания и нагрева поверхности в разных областях спутника, отличающихся друг от друга по освещенности солнечным светом, что позволяет оценить тепловые свойства грунта и, как следствие, определить его примерные состав и структуру.

Анализ собранных данных показал, что максимальная измеренная температура поверхности Фобоса составила 27 градусов по Цельсию, а минимальная — -123 градуса по Цельсию. Наблюдаемые тепловые свойства поверхностного слоя спутника говорят о том, что он однороден по структуре и состоит из очень мелкозернистого вещества, а основным компонентом в составе Фобоса могут быть базальтовые породы. Станция будет продолжать наблюдения за спутником, чтобы помочь астрономам составить более полную картину свойств грунта Фобоса.