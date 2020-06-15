Опровергнута гипотеза о космическом происхождении жизни

Астрономы Университета Аризоны в США выяснили, что сложные молекулы, необходимые для существования жизни, возникли задолго до того, как образовались первые звезды. Это опровергает текущую гипотезу о происхождении органических веществ в космосе. Статья исследователей опубликована в журнале The Astrophysical Journal.

Ученые занялись поиском двух органических молекул — метанола и ацетальдегида — в областях космоса, где содержится межзвездный материал (холодные газы и пыль), пригодный для образования звезд. Для этого они использовали радиотелескоп обсерватории Китт-Пик в Аризоне для наблюдения за 31 беззвездным регионом (ядрами) внутри обширной области звездообразования — молекулярного облака в созвездии Тельца, расположенного в 440 световых лет от Земли.

Исследуемые беззвездные или предзвездные ядра (англ. starless cores) находятся достаточно далеко от участков, где образуются протозвезды (зародыши звезд), на расстоянии порядка ста тысяч световых лет. Оказалось, что в них содержатся органические молекулы, хотя ранее считалось, что для этого требуется среда, нагретая излучением светил.

Метанол присутствует во всех 31 предзвездном ядре, а 70 процентов содержит вдобавок к этому ацетальдегид. Это означает, что существуют пока неизвестные механизмы синтеза таких органических веществ без участия звезд. В будущем ученые планируют дальнейшие исследования, которые помогут лучше понять происхождение сложных углеродсодержащих молекул и их миграцию в уже сформированные системы, где они могут принять участие в развитии жизни.