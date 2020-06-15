Названа дата выхода нового «Джеймса Бонда»

Премьеру нового фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать» решили перенести на пять дней назад — на 20 ноября.

Об этом сообщает официальный аккаунт киносаги в Twitter.

Кино появится на американских экранах 20 ноября, а не 25, как сообщалось ранее. В то же время британцы увидеть премьеру смогут 12 ноября.

«Не время умирать». В кинотеатрах Великобритании — с 12 ноября, США — 20 ноября», — указано в сообщении.

Премьеру данного фильма откладывают уже не впервые. Так, сначала планировалось, что кино появится на больших экранах еще в ноябре 2019 года, однако потом из-за ухода режиссера фильма Дэнни Бойла и его замены на Кэри Фукунага премьера откладывалась сначала на февраль, а потом на апрель текущего года.

Как известно, пандемия изменила многие планы настолько, что многие мероприятия и вовсе перенесли на 2021 год.