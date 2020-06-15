На Оскар в категории «Лучший фильм» будут претендовать 10 номинантов

Ранее число номинантов в категории «Лучший фильм» менялось. Однако с 2021 года за награду будут бороться десять претендентов.



Американская киноакадемия ограничила количество претендентов в главной номинации премии Оскар. Начиная с 94-й церемонии их будет десять. Об этом, в пятницу, 12 июня, сообщила пресс-служба Американской киноакадемии.

«Начиная с 94-й церемонии, которая пройдет в 2021 году, в категории Лучший фильм будут представлены десять номинантов, в отличие от колеблющегося из года в год числа», — говорится в сообщении киноакадемии.

Раньше в этой номинации количество картин варьировалось из года в год — от пяти до десяти. Например, в 2019 году в категории было восемь номинантов, а в 2018 и 2020 годах — по девять.

Также, сообщается, что отныне академики смогут круглый год просматривать претендентов на Оскар через специальную платформу Academy Screening Rooм. По мнению организаторов премии, это даст голосующим достаточно времени, чтобы ознакомился со всеми претендентами на награду.

Ранее в Академии киноискусств заявили, что рассматривают возможность переноса проведения церемонии премии Оскар. Согласно одним данным, церемония, запланирована на февраль 2021 года, будет перенесена более позднюю дату. Другой источник сообщает, что дата трансляции премии не изменилась, и назначена на 28 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что к отбору на Оскар допустили фильмы, которые не были в прокате. Также Корреспондент писал о том, что Каннский кинофестиваль в 2020 году окончательно отменили.