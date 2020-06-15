На Голанских высотах будет построен город названный в честь Трампа

Правительство Израиля приступает к практическим шагам, направленным на строительство нового города на Голанских высотах, причем это население будет названо в честь президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Отмечается, что Нетаньяху поприветствовал введение санкций США против Международного уголовного суда в Гааге.

«Трибунал предъявляет абсурдные обвинения против государства Израиль, в том числе скандальное утверждение о том, что существование евреев в центре нашей родины является военным преступлением. Это не соответствует здравому смыслу, это противоречит международному праву и противоречит справедливости», — отметил премьер.

В отдельности он добавил, что Израиль начинает строительство города на Голанских высотах

«Сегодня мы начнем с практических шагов по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах , суверенитет Израиля над которыми признал президент Трамп», — добавил Нетаньяху.

Как известно, Голанские высоты – спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой находилась под контролем Израиля, а восточная часть принадлежала Сирии.