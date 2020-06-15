Международные военные эксперты оценили масштаб угрозы для Украины от российской армии

Военные эксперты из США оценили возможность России, на сегодняшний день, захватить украинские территории. Специалисты утверждают,что сил у соседней страны на такой рывок недостаточно.

Как сообщили в американском аналитическом центре RAND, сегодня потенциал российской армии составляет всего 30% от потенциала, который был у СССР, а потенциал Сухопутных войск — и вовсе 20%.

По сведениям экспертов, количество самолетов российской транспортной военной авиации сократилось в пять раз — с 500 до 100 единиц, количество десантных кораблей — с 80 до 20, а количество танков, которые они могут транспортировать — с 603 до 203.

Однако аналитики рекомендуют не терять бдительность, поскольку Кремль недооценивать крайне опасно. В частности, они указывают на высокий мобильный потенциал Южного и Западного военных округов РФ, которые курируют украинское направление.

По информации, РФ продолжает активно развивать свою военную инфраструктуру именно на границе с Украиной. И если в начале российско-украинского конфликта там находилось 75−80 батальонов, то теперь там на постоянной основе дислоцируются 20-я и 8-я общевойсковые армии. Впрочем, эксперты полагают, что Россия никогда не сможет передвинуть к границе с Украиной всю армию, оставив без защиты другие стратегические направления.

По мнению американских аналитиков, Россия сейчас способна нанести ущерб и захватить один крупный украинский регион, например, это может быть Харьков. А вот для оккупации даже всей левобережной Украины ресурсов у Кремля недостаточно.