Лукашенко отправил за решетку 16 топ-менеджеров «Газпрома»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает повышать ставки в конфликте с Москвой.После безрезультатных переговоров по ценам на газ, состоявшихся в начале недели, Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии нагрянул с обыском и проверкой в центральный минский офис Белгазпромбанка, экс-глава которого Виктор Бабарико решил баллотироваться на пост президента на предстоящих 9 августа выборах.

15 топ-менеджеров банка, который на 99,6% принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку, подозревают в создании ОПГ для вывода средств за рубеж.

Как сообщает телеканал «Беларусь 1», в воскресенье в Могилеве был задержан еще один руководитель банка — глава областной дирекции Сергей Кармызов. Против него возбуждено уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Ему вменяют в том числе манипуляции с выдачей кредитов.

Тремя днями ранее департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка Бабарико. «Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото», — рассказала она. По данным КГК, из минского офиса банка силовики вывезли 4 млн долларов наличными и ценные бумаги на сумму более 500 тысяч долларов.

В рамках расследования изъяты и приобщены к делу 150 картин стоимостью в 20 млн долларов, в том числе «Зеленый пейзаж» Марка Шагала и «Ева» Хаима Сутина. Они входили в корпоративную коллекцию Белгазпромбанка.

«Я позову Интерпол по результатам расследования и скажу, а ну-ка проанализируйте эти документы, — заявил в воскресенье Лукашенко. — Россяин, американцев сюда позову, европейцев <…> И пусть они сделают выводы на соответствие действий наших правоохранительных органов нашим законам. И они будут отвечать по закону. Надо — сядут. Перед законом все равны».

Ранее белорусские власти принудительно сменили руководство банка, после чего «Газпром» и Газпромбанк выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Минск в «грубом нарушении законодательства» Белоруссии и договора о Евразийском экономическом союзе. В тот же день появилась информация о сбоях в работе самого Белгазпромбанка: оказалась заблокированной деятельность краудфандинговой платформы MolaMola, платежи которой шли через этот банк.

Противоправные действия «непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров», а также всех клиентов и вкладчиков, подчеркнули Газпромбанк и «Газпром».

Бабарико, пожелавший составить на выборах конкуренцию Лукашенко, управляющему Белоруссией с 1994 года, пока не имеет процессуального статуса в рамках расследования. По его словам, ситуация вокруг банка носит заказной политический характер, а он сам был готов «к провокационным действиям».

Лукашенко в свою очередь заявил, что проверка Белгазпромбанка проводится по его поручению и выразил уверенность в том, что Бабарико баллотируется, чтобы стать политзаключенным. «А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет», — сказал Лукашенко.

Белоруссия, напомним, требует снизить цену на российский газ с 127 до 80 долларов за тысячу кубометров, ссылаясь на то, что на европейском рынке спотовые котировки рухнули до уровней 40-50 долларов. «Газпром» в свою очередь требует погасить долг за газ в размере 165 млн долларов, который Минск не признает.

Состоявшиеся 9 июня переговоры глав Минэнерго Александра Новака и Виктора Каранкевича закончились ничем.