К лету готова: Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный пресс

Кто точно может не переживать за плюс на весах из-за режима самоизоляции, так это 50-летняя Дженнифер Лопес. Судя по внешнему виду звезды, на карантине она совсем не расслаблялась и продолжала усердно тренироваться. Вчера звезду засняли на улице в Малибу, и она в очередной раз восхитила своих поклонников.

На публике Джей Ло появилась в черном спортивном комплекте и белых кроссовках. Но в таком виде она отправилась не в спортзал, как можно было бы предположить. Вместе со своим 44-летним женихом Алексом Родригесом вчерашний день звезда провела в поисках дома на лето.

Влюбленные хотят арендовать особняк около пляжа, где они смогут комфортно разместиться со своими детьми: сыном и дочерью Лопес от брака с Марком Энтони и дочерьми Родригеса от его бывшей жены Синтии Скертис. Месячная аренда такого дома будет обходиться паре в 70 тысяч долларов.

В течение последних месяцев певица и бывший бейсболист жили в Майами вместе с детьми и лишь недавно вернулись в Лос-Анджелес, где уже даже успели принять участие в протестных акциях.

На это лето у влюбленных были большие планы — они собирались пожениться, но церемонию пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Как призналась недавно Джей Ло, ее сердце из-за этого было разбито, однако сейчас самым верным решением, по ее мнению, будет набраться терпения.

Мы просто должны подождать и посмотреть, что будет дальше. Может быть, все будет лучше. Я верю, что так оно и будет,

— сказала она.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес