«Газпром» выплатит щедрые дивиденды своим акционерам

Из-за снижения экспорта и цен на газ «Газпром» недополучит в 2020 году значительные средства от работы на экспортном рынке. Так, средняя стоимость экспортного газа компании в первом квартале составила 146,2 доллара за тысячу кубометров (минус 36,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года) — при том, что в свой бюджет компания изначально заложила среднюю цену на экспортируемый в дальнее зарубежье газ в размере 200 долларов за тысячу кубов.

Однако экономить из-за этого в холдинге, похоже, не собираются. Напротив, компания ведет разработку нового никому не нужного газопровода с Ямала до Монголии в Китай, закупает новые трубы, чтобы расширять мощности трубы «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», которая тоже никому не нужна.

Возможно, в «Газпроме» рассчитывают на скорое изменение конъюнктуры рынка, а также на то, что конкуренты снизят свою активность.

«Компания прогнозирует снижение объема поставок СПГ из США, которые убыточны при текущих низких ценах, и это должно сыграть ключевую роль в ребалансировке рынка», — говорит экономист Александр Разуваев. По его словам, о том, что в монополии уверены в своей финансовой стабильности, говорит тот факт, что ее совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам 2019 года в размере 15,24 рублей на акцию.

«Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 360,8 млрд рублей, или 30% прибыли, относящейся к акционерам, за 2019 год по МСФО», — уточняет аналитик.

В этом году годовое общее собрание акционеров (ГОСА) «Газпрома» состоится 26 июня. Вероятно, из-за коронавируса компания не стала проводить традиционные пресс-конференции перед ГОСА, что во многом позволило ей избежать неприятных вопросов.

А на главной странице официального сайта компании размещен доклад об экспорте в Европу по итогам 2018 года, в котором говорится о безоговорочном лидерстве «Газпрома», в частности на турецком рынке.