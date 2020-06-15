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Американский истребитель потерпел аварию в Северном море

СМИ США сообщили, что сегодня утром в Северном море у Фламборо-Хед потерпел крушение истребитель F-15C Eagle.

Самолет входил в состав 48-го истребительного крыла, которое базируется на авиабазе Lakenheath в Великобритании.Во время аварии самолет совершал обычный плановый полет с одним пилотом на борту.

«Причина катастрофы, а также место нахождения пилота в настоящее время неизвестны,  поисково-спасательные службы Великобритании были вызваны для поддержки», – говорится в сообщении.

Береговая охрана в Восточном Йоркшире и Бридлингтоне подтвердила, что ведется крупная поисково-спасательная операция.

15 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество, США ﻿
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