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Американская киноакадемия изменила правила премии «Оскар»

Американская киноакадемия внесла кардинальные изменения в устав премии «Оскар». С 2022 года на главный приз в категории «Лучший фильм» смогут претендовать не более 10 фильмов.

Ранее количество претендентов на главную статуэтку года варьировалось, но не ограничивалось.

Кроме того, киноакадемики расширили функции стрим-сервиса Academy Screening Rooм. Теперь члены академии смогут просматривать фильмы-претенденты на «Оскар» круглогодично.

В ближайшем будущем академики разработают свод правил для поддержки инклюзивности и разнообразия среди работников киноиндустрии.

«Мы понимаем, что требуется еще немало сделать, чтобы обеспечить равные возможности во всех областях», — говорится в заявлении руководства киноакадемии.

15 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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