Слухи о «российском следе» в кораблях Илона Маска оказались очень сильно преувеличены

Сразу после исторического запуска «Крю Драгон» компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) некоторые российские чиновники и СМИ начали искать в американской ракете детали из России. И их поиски увенчались успехом: «российским» на корабле Илона Маска оказался стыковочный адаптер.

Об этом рассказал эксперт Вадим Лукашевич. По его словам, «Крю Драгон» пристыковался к МКС через адаптер IDA, разработанный на головном предприятии госкорпорации «Роскосмос» РКК «Энергия». Однако эти сведения оказались неверными. Миф развенчал сам «Роскосмос».

Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе корпорации, узел, о котором идет речь, был спроектирован при участии России для американских кораблей «Спейс Шаттл», но затем компания «Боинг» дооснастила переходники элементами американского производства и установила их на российские стыковочные механизмы (агрегаты АПАС) американского сегмента МКС.

«Именно эта сборка с логотипом ПАО РКК «Энергия» обсуждается в средствах массовой информации. К одному из таких причалов стыковался американский пилотируемый корабль Dragon-V2. Стыковочный агрегат корабля соответствует международному стандарту и не имеет деталей российского (ПАО РКК «Энергия») производства», — говорится в заявлении «Роскосмоса».

Напомним 30 мая состоялся удачный пилотируемый запуск корабля «Крю Драгон», который доставил американских астронавтов на МКС. Стыковка произошла 31 мая. Точная дата возвращения корабля на Землю еще не определена, предположительно, астронавты проведут на станции от шести до шестнадцати недель.

Для США успешное завершение первой космической экспедиции крайне важно, поскольку ознаменует восстановление независимости от России во всем, что касается доставки людей на МКС. Напомним, в последний раз американский космический корабль доставлял людей на околоземную орбиту летом 2011 года. После этого астронавты добирались до МКС на российских «Союзах».

На разработку Falcon 9 c многоразовой первой ступенью компании SpaceX Илона Маска потребовалось около 5 лет и примерно 400 млн долларов. Стоимость транспортировки на МКС трех астронавтов на аппаратах компании Маска почти в четыре раза выгоднее, чем на российских «Союзах». Для сравнения: место в капсюле «Роскосмоса» обходилось американцам в последние годы примерно в 90 млн долларов, место в Crew Dragon — 23 млн долларов.

Полетный ресурс американского корабля многоразового использования — до пяти космических экспедиций, вместимость — до семи членов экипажа. Вместе с тем, в НАСА планируют использовать для пилотируемых полетов только новые корабли, а уже однажды использованные предполагается задействовать как космические «грузовики».

https://www.9tv.co.il/item/14818