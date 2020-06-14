Принц Гарри признал,что поторопился с решением переехать в Америку

Принц Гарри уже сожалеет о том,что дал втянуть себя в авантюру с переездом в Америку.

Свой отказ от королевских военных титулов он также назвал поспешным. Об этом сообщает королевский эксперт Рассел Майерс.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские переехали в Лос-Анджелес из Канады в конце марта — как только закончились их обязанности перед королевой. До этого Гарри несколько месяцев обсуждал свой будущий статус с принцем Уильямом, принцем Чарльзом и королевой. В результате обе стороны достигли договоренности: ради независимой жизни принц был вынужден отказаться от всех регалий и всех званий в армии. Ранее Гарри занимал пост главы королевской морской пехоты.

Совсем недавно муж Меган Маркл признался своим друзьям в Британском флоте, что ему бы хотелось служить и дальше. Именно тогда он и проговорился, что «поторопился».

«Если принц Гарри все-таки передумает, что вполне вероятно, то ему нужно включить заднюю после пресловутого саммита в Сандрингеме, который он провел с королевой, отцом принцем Чарльзом и братом Уильямом, — сказал г-н Майерс в беседе с журналистами. — А это требует его возвращения в Великобританию ».