Украинские военные разгромили взвод разведчиков под Дебальцево Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее военными действиями » Отряд еврейской самообороны защищает евреев Лос-Анджелеса во время беспорядков Еврейская служба безопасности «Маген ха-Ам» защитила еврейскую общину Лос-Анджелесе во время демонстраций. В службе 38 добровольцев, они защищают районы Файрфакс, Ла Бри и Пико Робертсон. Директор, рав Йосси Эйлфорт, рассказал Algemeiner, что Magen Am защищала еврейские дома. «Волонтеры обеспечивали безопасность во время возникновения угроз до приезда полиции. Мы очень хорошо справлялись. Наша подготовка нацелена на обеспечение безопасности на месте. Было много организационной работы для эффективного патрулирования и реагирования. Mы работали совместно с Департаментом полиции города и Национальной гвардией», — рассказал Эйлфорт. Он добавил, что синагогам необходимо ввести обучение посетителей соблюдению мер необходимой безопасности. Напомним, что 30 мая на здании синагоги «Бэйт Исраэль» участники беспорядков написали «Свободная Палестина» и «F**Израиль», мародерами были разграблены несколько еврейских бизнесов.«Это оскорбление иудаизма. Мы не должны позволять безнаказанно совершать акты ненависти», — отметил член городского совета Пол Корец. Эфрат Шалем

загрузка...