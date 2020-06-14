Назван лучший фрукт для похудения

Ученые выявили лучший фрукт для похудения, употребление в пищу которого позволяет избавляться от лишнего веса на генном уровне.

По итогам исследования ученых из университета Айовы было установлено, что гены можно перепрограммировать при помощи урсоловой кислоты. Медики утверждают, что перепрограммирование генов за счет этого вещества позволяет настроить организм так, что жировые отложения за короткое время сократятся больше чем наполовину. Одновременно с этим можно добиться повышения скорости роста мышц на 15%.

Кроме того, действие урсоловой кислоты оказывается благоприятным и для уровня сахара в крови – он постепенно снижается. Меньше становится и уровень холестерина.

Американские ученые выяснили, что больше всего урсоловой кислоты находится в кожуре яблок, поэтому данный фрукт можно смело назвать одним из лучших продуктов для похудения.

Имеются противопоказания, прежде требуется консультация специалиста.