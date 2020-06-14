Дочь Ольги Сумской удивила стройной фигурой после родов

21 апреля 2020 года старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской родила второго ребенка, а сама звезда снова стала бабушкой. О пополнении в семье оригинальным способом сообщил возлюбленный Антонины Паперной. Российский актер Владимир Яглыч опубликовал на своей странице в Instagram кадр из мультфильма «Король Лев», где главные герои сообщают о рождении Симбы. Спустя время и сама Сумская на своей странице в Instagram эмоционально поздравила старшую дочь с рождением сына и не смогла сдержать своей радости.

Долгое время Антонина ничего не публиковала на своей странице в Instagram, но теперь решила порадовать поклонников, которые долго ее не видели, новым фото. Новоиспеченная мама продемонстрировала стройную фигуру. Многие подписчики удивляются, как Паперной удалось так быстро восстановиться после вторых родов.

«Вот и пришло настоящее лето! Моя любимая пора. Не надо тратить два часа, чтобы одеться. Жаль ,что у нас оно длится месяц-два максимум. Наконец-то можно позволить себе надеть легкое платье», – написала 30-летняя Антонина.