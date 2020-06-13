Вопрос водоснабжения Крыма может подтолкнуть Путина к новой военной акции

По мнению американского аналитика Пола Гобла, нехватка воды в Крыму создала серьезный кризис в сфере общественного здравоохранения на полуострове.

Если не решить вопрос водоснабжения Крыма, Запад может выдвинуть новые требования России о возврате полуострова Украине. Пол Гобл обращает внимание на то, что подобные заявление ранее звучали от российских и украинских официальных лиц. Чтобы получить доступ к водоснабжению, Москва может начать новую военную акцию против Украины.

«Нельзя исключать возможность того, что Москва нанесет именно такой военный удар, тем более, что российские власти в настоящее время могут рассчитывать на то, что остальной мир будет отвлечен пандемией коронавируса.

Более того, Москва могла бы полагать, что она сможет представить любой такой шаг как «гуманитарный жест», а не как явную военную агрессию» – считает аналитик.