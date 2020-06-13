Вирус разлуки: 10 звездных пар, расставшихся на карантине

Пандемия коронавируса обернулась серьезным испытанием не только для экономики большинства стран мира, но и для многих любящих пар. Одни за время карантина только сплотились, а другие, напротив, не смогли пройти испытание на прочность и приняли решение расстаться именно в этот непростой для всего человечества период. Конечно, основной причиной расставания у большинства стала вовсе не самоизоляция, а уже давно накопившиеся проблемы, которые в это непростое время только обострилис. SPLETNIK.RU вспоминает истории 10 звездных пар, отношения которых дали трещину в последние несколько напряженных месяцев всемирного карантина.

Меган Фокс (34 года) и Брайан Остин Грин (46 лет)



Меган Фокс и Брайана Остина Грина называли одной из самых красивых пар в Голливуде. Актеры начали встречаться в далеком 2004 году — на тот момент Меган было всего 18 лет. Этого романа могло бы и не быть вовсе, если бы не настойчивость Фокс. Грин, который старше Меган на 13 лет, сначала не воспринимал юную девушку всерьез и не был готов начинать с ней отношения, потому что незадолго до этого пережил тяжелое расставание.

Меган была очень молода, когда мы познакомились. И я решил, что ничего между нами не будет. К счастью, она оказалась очень настойчивой, — рассказывал актер в одном из интервью.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Через два года после начала романа Меган и Брайан объявили о помолвке, однако в 2009-м неожиданно расстались. Разлука длилась недолго — уже в 2010-м пара помирилась и сыграла красивую свадьбу на Гавайях.

Спустя два года после торжества Меган и Брайан впервые стали родителями — на свет появился их сын Ноа. В 2014-м у пары родился второй сын Бодхи, и Меган с головой погрузилась в материнство. Следующий год стал для пары переломным — Меган подала на развод с Брайаном, однако вскоре выяснила, что ждет третьего малыша.

Очередная беременность изменила первоначальные планы Фокс, и она решила попытаться сохранить семью. В тот момент Меган поставила на первое место собственное благополучие и счастье своих детей и отозвала документы на развод.

Я сосредоточилась на своих эмоциях и расставила приоритеты. Дети и их благополучие — вот что главное. Когда ты уверена, что с ними все хорошо, любовь даст о себе знать в будущем, — рассказывала Фокс в интервью об этом непростом периоде своей жизни.

Брайан Остин Грин и Меган Фокс с сыновьями

Рождение третьего сына в 2016 году открыло новую главу семейной жизни Меган и Брайана. Они наслаждались временем, проведенным вместе, с гордостью рассказывали в интервью, что преодолели кризис и даже мечтали о рождении дочери. Фокс признавалась, что они поровну с мужем делят семейные обязанности и иногда проводят вечера только вдвоем — такие свидания, по словам Меган, помогали им сохранять брак.

Однако в марте 2020-го этой семейной идиллии пришел конец. Еще в конце марта в прессе появились слухи о проблемах в браке Фокс и Грина, а чуть меньше, чем через месяц актер подтвердил, что они с Меган больше не вместе. Брайан признался, что их отношения с женой изменились после ее съемок в фильме Midnight in the Switchgrass. На несколько недель Меган уехала из страны по работе и в тот момент поняла, что гораздо комфортнее чувствует себя в одиночестве.

Она сказала, что пока была за границей и работала одна, наконец почувствовала себя самой собой и больше нравилась себе в тот момент. Меган сказала, что хотела бы попробовать что-то новое для себя. Я был шокирован и расстроен, но я не мог ее осуждать, потому что это был выбор, который она сделала. Она искренне чувствовала эту необходимость. Мы еще немного поговорили и приняли решение ненадолго расстаться. У нас были удивительные отношения, я всегда буду любить ее и знаю, что она всегда будет любить меня, — подытожил Брайан.

В тот же момент в прессе появились слухи, что на самом деле расставание пары связано с новым романтическим увлечением Меган Фокс ее 30-летним партнером по картине, рэпером Колсоном Бэйкером. К слову, Грин утверждал, что Колсон — просто хороший друг Фокс, и не связывал с ним их разрыв. Через какое-то время инсайдеры рассказали, что отношения Фокс и Колсона переросли в романтические, и они провели вместе почти весь карантин.

И если сама Меган пока воздерживается от каких-либо комментариев о разрыве с мужем и новом предполагаемом бойфренде, то Грин выражает надежду, что они с Меган смогут преодолеть и этот кризис, и пока не спешит ставить точку в этой истории.

Кара Делевинь (27 лет) и Эшли Бенсон (30 лет)



Первые слухи о романе Кары Делевинь и Эшли Бенсон пошли в мае 2018 года. Музу Карла Лагерфельда и звезду сериала «Милые обманщицы» начали часто замечать вместе — в основном за поцелуями и объятиями. Целый год Кара и Эшли никак не комментировали эту тему в интервью с журналистами, но при этом продолжали вместе посещать публичные мероприятия.

Открыто о своей любви Кара Делевинь и Эшли Бенсон заявили только в июне 2019 года. Тогда модель опубликовала в своем инстаграме видео, на котором целуется с Эшли. Этот ролик Делевинь символично приурочила к месяцу Pride Month, во время которого во многих крупных городах проходят массовые акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон

Вскоре после этого в прессе появились слухи о помолвке Кары и Эшли, а потом и о свадьбе, которая якобы прошла в Лас-Вегасе.

Они были уверены в том, что они делают. И были уверены в том, что они значат друг для друга. С их лиц не сходили улыбки,

— рассказал журналистам Майкл Келли, владелец часовни, где Кара и Эшли обменялась клятвами.

Однако вскоре выяснилось, что свадебная церемония носила шуточный характер и брак, заключенный между Бенсон и Делевинь, не имеет юридической силы.

Впрочем, после свадьбы, пусть даже и шуточной, отношения звездной пары как будто стали еще нежнее и прочнее. В беседах с журналистами Кара признавалась, что Эшли стала первым человеком, которому она смогла по-настоящему довериться, и говорила, что именно с ней она чувствует себя невероятно счастливой:

Так приятно, что рядом со мной есть человек, который любит меня и поддерживает во всем. Я самая счастливая девушка в мире.

В декабре прошлого года Кара публично поздравила Эшли с днем рождения и отметила, что возлюбленная каждый день делает ее лучше, а также помогает ей чувствовать себя свободной и быть в безопасности. В феврале 2020-го девушки вместе романтично отметили День святого Валентина.

Именно поэтому новость о расставании Кары и Эшли в начале мая оказалась для поклонников полной неожиданностью. Выяснилось, что пара прекратила отношения еще в апреле, при этом причины разрыва по сей день остаются загадкой. Вскоре после этого у поклонников появилась теория, что Эшли изменяла Каре с рэпером G-Eazy, — с ним актриса была замечена вскоре после расставания с моделью.

Эти догадки фанатов опровергает как сама Бенсон, так и ее экс-возлюбленная. Так, недавно Делевинь опубликовала в инстаграме пост, в котором попросила интернет-пользователей не хейтить ее бывшую девушку и не додумывать того, чего нет на самом деле.

Сейчас как никогда важно распространять любовь, а не ненависть. Все, кто хейтит Эшли Бенсон, пожалуйста, прекратите. Вы не знаете всей правды, только она и я знаем, и именно так все и должно быть,

— написала Кара, так и не раскрыв истинные причины их разрыва.

Полина Гагарина (33 года) и Дмитрий Исхаков (42 года)



Впервые Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков встретились в 2010 году. Тогда певица участвовала в фотосессии для одного из журналов, а Дмитрий был автором этой съемки. Уже тогда Гагарина запомнила Исхакова, потому что результат съемки превзошел все ее ожидания. В следующий раз Полина вспомнила о Дмитрии только через три года — тогда ей нужно было сделать фото для афиши концертного тура, и она поняла, что никто не снимет ее лучше, чем Исхаков.

После фотосессии Гагарина поблагодарила Исхакова по СМС, а потом подписалась на него в одной из социальных сетей. Однажды Полина прокомментировала один из постов Дмитрия, на что в ответ сразу же получила личное сообщение от него — с этого и начался их роман.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

Довольно быстро Полина и Дмитрий съехались, причем фотограф сразу же нашел общий язык с сыном певицы от первого брака. Через полгода после начала отношений Исхаков сделал возлюбленной предложение. Все произошло на Мосту влюбленных в Париже: Дмитрий встал на одно колено, преподнес Полине кольцо Tiffany с крупным камнем и предложил ей выйти за него замуж. В сентябре 2014 года певица и фотограф расписались в одном из столичных загсов, а само торжество провели на Сейшелах.

Через 2,5 года после этого у Полины и Дмитрия родилась дочь Мия. В беседе с журналистами певица признавалась, что в тот момент настолько окунулась в материнство, что даже задумывалась об уходе из профессии. Это «затмение» продлилось около двух недель, и вскоре певица начала мастерски совмещать работу и материнство. При этом Дмитрий всегда находился рядом: ждал любимую с гастролей, ухаживал за детьми и отвечал за еду в доме.

В своих редких интервью звездная пара рассказывала, что они очень разные: Гагарина — гиперактивная и эмоциональная, а Исхаков — спокойный и уравновешенный. По их мнению, эта непохожесть их и объединяла. О личном певица и фотограф в основном старались молчать, но на светских мероприятиях постоянно появлялись вместе и время от времени публиковали милые совместные фото в инстаграме.

На фоне этого затишья еще несколько месяцев назад в светских кругах начали ходить разговоры о проблемах в браке Полины и Дмитрия. В конце мая об этом активно начала писать пресса. Поводом стал тот факт, что в разговоре с одним из российских изданий фотограф не стал отрицать факт расставания с супругой. После этого появились сообщения, что пара уже несколько месяцев не живет под одной крышей, при этом Гагарина уже якобы уволила Исхакова с поста директора своей компании.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина с детьми

Официального подтверждения эти слухи так и не нашли, однако супруги ведут себя довольно странно: Полина отказывается от каких-либо комментариев на эту тему, а Дмитрий то пишет философские стихи в инстаграме, то громко опровергает слухи об их разводе со звездой.

Да не разводились мы! Йо-майо (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — написал Исхаков в ответ на вопрос одного из фолловеров.

Что же на самом деле происходит в семье Дмитрия Исхакова и Полины Гагариной — покажет только время. Однако не зря говорят, что дыма без огня не бывает!

Эмин Агаларов (40 лет) и Алена Гаврилова (32 года)



Отношения Эмина Агаларова и Алены Гавриловой начались спустя год после развода певца с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Их роман завязался еще в июле 2016 года, но впервые выйти вместе в свет пара решилась только в декабре того же года. С тех пор они стали регулярно посещать звездные мероприятия в качестве пары.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

В 2017 году «Мисс Мордовия — 2004» исполнила главную роль в клипе Эмина на песню Good Love, а в следующем году звездная пара сыграла пышную свадьбу в подмосковном гольф-клубе семьи Агаларова Agalarov Estate. На торжестве присутствовали многие звездные друзья влюбленных, ведущим вечера стал Андрей Малахов, а одним из выступающих артистов — Владимир Кузьмин, кумир молодости Алены и Эмина.

В январе 2019 года супруги стали родителями — на свет появилась их дочь, которую назвали красивым греческим именем Афина. После рождения малышки пара продолжала выходить в свет вместе и публиковать в инстаграме семейные фото с дочерью, даже не давая поклонникам намека на то, что в их отношениях не все гладко.

Алена Гаврилова и Эмин Агаларов с дочерью Афиной

Поэтому заявление Эмина о расставании с Аленой в середине мая для многих прозвучало как гром среди ясного неба. Певец сообщил об этом в своем инстаграме, опубликовав черно-белое фото с их с Аленой свадьбы. Он признался, то за многое благодарен жене, в особенности за дочь Афину, но не уточнил причины развода:

К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе, и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, — воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь. После этого у многих создалось впечатление, что Гаврилова, как и миллионы подписчиков Эмина, узнала о своем разводе из соцсетей. После громкого заявления мужа она попросила у своих подписчиков времени, чтобы прийти в себя, а также призналась, что ей сейчас очень больно. По иронии судьбы для сообщения этой важной новости Агаларов выбрал день, в который у матери Алены был день рождения, тем самым омрачив этот праздник.

Позже Алена дала более развернутый комментарий по поводу расставания с супругом. Она подтвердила, что они больше не вместе, а также опровергла слухи, что их дочь Афина осталась жить с отцом:

Не пишите глупости, пожалуйста. Я не собираюсь выставлять фото с дочерью, для того чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! Это тема на моей странице закрыта теперь навсегда.

Эмин Агаларов с дочерью Афиной

Позже Эмин уточнил в своем инстаграме, что их развод с Аленой никак не повлиял на его отношения с дочерью, но при этом в очередной раз уклонился от объяснения причин расставания. На этой почве многие поклонники начали подозревать, что Агаларов расстался с женой из-за новой возлюбленной: одни начали приписывать ему отношения с Кети Топурией, с которой у него когда-то был дуэт (сама Кети, к слову сейчас счастлива с другим мужчиной), а другие решили, что новой избранницей певца стала Полина Гагарина, слухи о расставании которой с мужем появились тоже в конце мая.

Все эти предположения так и остаются плодами фантазии фанатов, потому что никакого официального подтверждения им на данный момент не нашлось.

Эмин Агаларов с детьми от первого брака

Коул Спроус (27 лет) и Лили Рейнхарт (23 года)



Роман Коула Спроуса и Лили Рейнхарт завязался на съемочной площадке подросткового сериала «Ривердейл», где они играли влюбленную пару. В 2018 году Коул и Лили дебютировали как пара на красной дорожке Met Gala и мечты фанатов, которые шипперили их во время шоу, воплотились в реальность.

Первые слухи о расставании Коула и Лили появились еще летом 2019 года, но тогда пара довольно быстро их опровергла. Вторая волна сомнений появилась несколько месяцев назад — тогда поклонники заметили, что Рейнхарт удалила из соцсетей все совместные фотографии с бойфрендом.

Коул Спроус и Лили Рейнхарт

Следом появились слухи, что Спроус изменяет Лили с дочерью Синди Кроуфорд, 18-летней Кайей Гербер. На эти мысли подписчиков натолкнули фото в инстаграме модели, сделанные в интерьерах дома звезды фильма «В метре друг от друга». После этого поклонники буквально накинулись на Коула, осуждая его за неверность возлюбленной. Через некоторое время Спроус был вынужден прокомментировать ситуацию. Он не подтвердил, но и не опроверг слухи о романе с юной моделью, но при этом в довольно агрессивной форме попросил интернет-пользователей не лезть в его личную жизнь:

Я терплю бесчисленные слухи, распускаемые людьми, которые называют себя моими фанатами… Но нападки на моих друзей, необоснованные обвинения и угрозы — это уже признаки безумия. Станьте людьми, перестав быть клоунами. Когда я сделал первый шаг в сторону жизни на виду у огромного числа людей, я предвидел последствия. Я никому не хотел потакать, и моя сдержанность в рассказах о себе стала почвой для небылиц.

Позже и сама Лили высказалась в соцсетях на эту тему. Она также осудила подписчиков за травлю и перемывание костей в сети, но при этом не внесла ясности относительно их отношений со Спроусом: Твиттер — это на самом деле самый токсичный вид социальных сетей. Люди превращаются в кретинов и ведут себя как придурки. Неужели вы не понимаете, что такое карма? Это нормально, если нет. Вы поймете это, когда это коснется ваших несчастных задниц. Позже к обсуждению этой темы подключились инсайдеры. Один из них рассказал, что Лили и Коул все еще вместе, просто проводят карантин порознь, а также объяснил, что Кайя — не более чем хорошая подруга актера.

Лили и Коул все еще вместе. Если они не проводят вместе время на карантине, это не значит, что они расстались. Их отношения всегда были крепкими, они разговаривают каждый день и очень заботятся друг о друге. Фотографии Кайи в доме Коула — старые: они просто друзья и между ними никогда не было никакой романтики, — внес ясность аноним.

Тем не менее спустя месяц после этого коллега Лили и Коула по «Ривердейлу», Скит Ульрих, косвенно подтвердил их расставание. На вопрос фанатов в инстаграме, считает ли он Спроуса и Рейнхарт милой парой, он ответил, что они были милой парой, и заявил об этом подчеркнуто в прошедшем времени.

Сами звезды по-прежнему отказываются от комментариев на эту тему. Вместо этого Коул продолжает близко общаться с Кайей — недавно они были вместе замечены на митинге против расизма в Лос-Анджелесе. Лили Рейнхарт, в свою очередь, также поддержала антирасистскую акцию в своем инстаграме, попутно сообщив подписчикам о своей бисексуальности.

Мэри-Кейт Олсен (33 года) и Оливье Саркози (51 год)



Первые слухи о романе Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози возникли в 2012 году, однако сначала пара не спешила их подтверждать и не посвящала журналистов в подробности своей личной жизни. Однако через два года после такой закрытой жизни влюбленные спровоцировали слухи о своей помолвке — тогда поклонники заметили на безымянном пальце знаменитой двойняшки кольцо с крупным камнем.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

В 2015 году актриса и сводный брат Николя Саркози тайно поженились. Праздничная церемония прошла в доме пары в Нью-Йорке. На торжество были приглашены лишь родственники и близкие друзья влюбленных в количестве всего около пятидесяти человек, причем каждого из них на входе на вечеринку попросили отключить свои мобильные телефоны, чтобы фото молодоженов не просочились в прессу.

После свадьбы Мэри-Кейт и Оливье стали чуть менее скрытными и чаще появлялись на публике вместе, однако все равно не делились подробностями своей семейной жизни с публикой. Лишь однажды дизайнер обмолвилась в беседе с журналистами, как ей живется в новом статусе жены:

У меня есть муж, двое приемных детей (сын и дочь Оливье от первого брака. — Прим. ред.) и своя жизнь. Я сама готовлю обед семье. Бегаю по выходным. Стараюсь искать вещи, способные помочь мне расслабиться. Если у вас их нет, то непременно нужно найти, иначе ваши внутренние ресурсы иссякнут.

При этом жена Николя Саркози, Карла Бруни, как-то рассказала журналистам, что Мэри-Кейт и Оливье невероятно счастливы вместе. Поэтому новость о разводе пары, которая появилась в начале мая, стала для многих настоящей неожиданностью. В самом разгаре пандемии коронавируса Олсен подала документы на развод, которые суд Нью-Йорка долго не принимал из-за сложившейся ситуации в стране.

Мэри-Кейт старалась всячески ускорить процесс рассмотрения дела из-за их с Оливье недвижимости в Нью-Йорке. По словам дизайнера, муж расторг договор аренды квартиры без ее согласия, из-за чего она должна была успеть съехать оттуда до 18 мая.

Я потрясена тем, что мой муж пытается лишить меня дома, в котором мы жили, и если он добьется успеха, я не только потеряю свой дом, но и рискую потерять свою личную собственность, — прокомментировала эту ситуацию Олсен.

На данный момент бракоразводный процесс находится в самом разгаре. В планах Олсен добиться разрешения и в дальнейшем пользоваться их общим домом в Хэмптонсе, а также двумя квартирами в Нью-Йорке. Кроме того, она просит экс-супруга продолжать обеспечивать ее медицинской и стоматологической страховками.

Тем временем в прессе продолжают обсуждать возможные причины такого скоропалительного расставания звезд. Одни говорят, что Оливье хотел, чтобы супруга уделяла ему больше времени, и мечтал контролировать ее каждый шаг. Другие говорят, что истинная причина крылась в том, что Мэри-Кейт очень хотела ребенка, в то время как Саркози больше не планировал становиться отцом. По другой версии французский банкир настаивал на том, чтобы его бывшая жена Шарлотта Бернар, их дети и его мама жили в их с Мэри-Кейт доме во время пандемии, но Олсен была не согласна на эти условия:

Оливье переживал за безопасность своей семьи в Нью-Йорке. Он настоял на том, чтобы Мэри-Кейт привезла его бывшую жену, детей и его мать из города в их дом. Мэри-Кейт любит его детей, но жить под одной крышей с его бывшей женой во время пандемии — это уже слишком. Как бы там ни было, окончательная точка в этой истории еще не поставлена: супругам еще какое-то время предстоит разбираться в суде с разделом имущества и другими формальностями.

Ольга Куриленко (40 лет) и Бен Кура (31 год)



За время пандемии коронавируса распалась пара и Ольги Куриленко и ее бойфренда Бена Куры. Влюбленные тщательно оберегали свои отношения от внимания журналистов, поэтому о нем известно совсем немного. Актеры познакомились около трех лет назад на съемках картины «Отпетый мачо» — тогда-то и завязался их роман.

В свет пара выходила редко и не давала никаких комментариев по поводу личной жизни. Лишь иногда Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, публиковала в своем инстаграме совместные романтичные снимки с бойфрендом.

Ольга Куриленко и Бен Кура

Незадолго до того, как актриса заболела коронавирусом, пара рассталась. На это решение повлияла не пандемия, а невозможность проводить друг с другом много времени из-за плотных рабочих графиков актеров.

Они хотели развивать отношения, однако это оказалось слишком сложно: работа тянула их в разные стороны, — прокомментировал этот разрыв инсайдер.

Источник уточнил, что разрыв дался Ольге не так-то просто, но выразил уверенность, что в скором времени она смирится и придет в норму. Всего несколько месяцев назад на День святого Валентина Куриленко опубликовала в микроблоге романтичный снимок с Беном, на котором они целуются в бассейне, и тогда еще ничего не предвещало их разрыва. По этой причине многие поклонники искренне надеются, что между Ольгой и Беном просто произошла временная размолвка, и в скором времени они разберутся со своими рабочими графиками и снова будут вместе.

Скотт Дисик (37 лет) и София Ричи (21 год)



С Софией Ричи Скотт Диск начал встречаться через несколько лет после расставания с Кортни Кардашьян, в гражданском браке с которой родилось трое детей. София благоприятно влияла на бизнесмена, который во время отношений со старшей сестрой из клана Кардашьян — Дженнер злоупотреблял алкоголем и наркотиками, а также довольно быстро наладила отношения с Кортни и их со Скоттом детьми — они проводили много времени вместе и часто ездили на совместный отдых.

Скотт Дисик и София Ричи

Однако в конце мая в прессе появились новости о расставании бизнесмена и модели. Инсайдеры утверждали, что основной причиной их разрыва стало возвращение Скотта к пагубным привычкам. Поговаривали, что незадолго до этого Дисик проходил лечение от алкогольной и наркотической зависимостей в реабилитационном центре, а причиной его употребления якобы стали проблемы в общении с Кортни и детьми.

Скотт много пил и принимал кокаин, пока находился на самоизоляции из-за коронавируса, — поведал инсайдер.

По слухам, на разрыв Скотта и Софии также повлияла и экс-возлюбленная бизнесмена, Кортни Кардашьян, — с ней и тремя детьми мужчина проводил очень много времени.

Присутствие Кортни в их жизни наложило отпечаток. Невозможно терпеть все это долго, — рассказал прессе анонимный источник.

Сами влюбленные пока никак не прокомментировали слухи о своем расставании, а поклонники, в свою очередь, надеются, что Скотт и София еще обязательно помирятся. К тому же незадолго до этого СМИ писали, что отношения пары на карантине стали только крепче.

Они многое пережили вместе, и София видела, как Скотт на протяжении многих лет переживает очень глубокие изменения в своем психическом состоянии. Она очень гордилась им, когда он согласился получить помощь, и сказала, что будет с ним на каждом шагу. Она всегда следит за тем, чтобы Скотт был в порядке. У них крепкие отношения, и София не оставит его, когда он в таком уязвимом состоянии, — сообщил аноним.

Кстати, отношения Скотта и Кортни когда-то тоже закончились из-за его зависимости. Звезда реалити-шоу призналась, что экс-возлюбленный постоянно устраивал шумные вечеринки, на которых злоупотреблял алкоголем и запрещенными веществами.

Джиган (34 года) и Оксана Самойлова (32 года)



Джиган и Оксана Самойлова познакомились в 2008 году в одном из столичных ночных клубов, влюбились друг в друга с первого взгляда и почти сразу же отправились в свое первое романтическое путешествие. Ходили слухи, что в период знакомства с рэпером модель оказывала эскорт-услуги и закрутила роман с ним исключительно в корыстных целях, однако, конечно, подтверждения этому нет.

Оксана Самойлова и Джиган

В 2011 году Джиган и Оксана впервые стали родителями — на свет появилась их дочь Ариела. На тот момент пара жила в съемной однокомнатной квартире, в которой, по словам Оксаны, не было даже кровати. В декабре 2012 года влюбленные поженились, а еще через два года родили дочь Лею, — к тому моменту гонорары рэпера заметно возросли, и семья смогла позволить себе роскошный пентхаус в центре Москвы.

Джиган и Оксана Самойлова с дочерью Ариелой

Оксана признавалась, что именно в материнстве нашла свое истинное призвание, и не скрывала, что они с мужем мечтают, чтобы их семья стала еще больше. Почти сразу же после этого заявления супруги приступили к реализации собственных планов, и в 2017 году на свет появилась их младшая дочь Майя. На достигнутом Оксана и Джиган решили не останавливаться и в ноябре 2019 года объявили, что ждут четвертого ребенка.

Оксана Самойлова и Джиган с дочерьми

Рожать Оксана вместе со всей семьей улетела в Америку — как раз там и начались первые проблемы в браке. Практически сразу же после рождения долгожданного сына Давида в конце февраля у новоиспеченного отца сильно изменилось поведение. Он выходил в прямые эфиры в инстаграме в нетрезвом виде и ругался матом прямо при дочках. Подписчики гадали, что произошло с рэпером, и предполагали, что ему в буквальном смысле снесло голову от счастья после рождения сына.

Через какое-то время Джиган оказался в реабилитационной клинике, в которой не переставал общаться с подписчиками, курил сигары прямо на камеру и ставил лайки в инстаграме под фотографиями полуобнаженных моделей.

Джиган и Оксана Самойлова с сыном Давидом

Все это время Оксана воздерживалась от каких-либо комментариев по поводу странного поведения мужа. Заговорила модель только после их возвращения в Москву в самый разгар пандемии коронавируса. Самойлова заявила, что разводится с рэпером, потому что все 10 лет их счастливой семейной жизни оказались обманом.

Я всегда была за семью, за то, чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по-другому. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое, — эмоционально высказалась Оксана.

Джиган и Оксана Самойлова

Сам Джиган, будто игнорируя проблему, начал постить в инстаграме семейные фото и видео, в которых признавался жене в любви, а потом и вовсе на время пропал с радаров, потому что лег в одну из подмосковных реабилитационных клиник. Оксана, в свою очередь, просила ее не жалеть и признавалась, что уже давно пережила эту ситуацию и извлекла из нее необходимые уроки.

Однако после возвращения Джигана из клиники многие поклонники начали сомневаться, что их развод действительно состоится. Супруги вместе отметили день рождения модели и их младшей дочери Майи, которые родились в один день, а потом начали много времени проводить в их общем доме с детьми и публиковать семейные снимки в соцсетях. К тому же подписчики заметили, что Оксана снова надела обручальное кольцо, которое сняла после объявления о разводе.

Недавно Самойлова решила расставить все точки над i. Оксана заверила, что их бракоразводный процесс с рэпером в самом разгаре, но при этом подтвердила, что пока они живут в одном доме и хорошо общаются ради счастья их четверых детей:

Сейчас действительно идет бракоразводный процесс. Живем мы пока вместе. Мы по-прежнему любящие мама и папа для своих детей. Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. У меня все хорошо. Я не злюсь и не обижаюсь, мне просто все равно. Общаемся мы отлично. С этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет. Все остальное под очень большим вопросом. Несмотря на это заявление, поклонники пары продолжают тешить себя надеждами, что Оксана все же простит Джигана, и в их семье опять воцарится идиллия.

Оксана Самойлова и Джиган с сыном Давидом

Агата Муцениеце (31 год) и Павел Прилучный (32 года)



В наш список мы решили включить и Агату Муцениеце и Павла Прилучного. Проблемы в браке начались у них довольно давно, но именно в период пандемии их отношения достигли своего накала, и они подали официальное заявление на развод.

Служебный роман Агаты и Павла начался на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». В 2011 году актеры сыграли пышную свадьбу, через два года после этого впервые стали родителями — на свет появился их сын Тимофей. В 2016 году в их семье снова случилось пополнение — родилась дочь, которую назвали красивым именем Мия.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

На публичных мероприятиях супруги появлялись вместе, вели семейный блог на YouTube под названием «Прилучные будни», публиковали в сети романтичные селфи и в целом создавали образ счастливой семьи.

Первые слухи о проблемах в отношениях Агаты и Павла начались летом 2018 года. Выяснилось, что пара даже находилась на грани развода и некоторое время жила раздельно. В тот период Муцениеце призналась поклонникам, что они поставили свой брак «на паузу», чтобы попробовать решить свои проблемы. Через некоторое время супругам все же удалось преодолеть кризис в отношениях, и они снова съехались.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный с детьми

Новые звоночки, сигнализирующие о начале конца, возникли уже в январе 2019 года. Тогда в прессе появилась информация, что за несколько дней до Нового года Павел избил жену и не выпускал ее из дома. Официальный представитель актрисы позже опроверг эту информацию.

В феврале же 2020-го Агата написала, что все же разводится с мужем. Актриса призналась, что давно шла к этому решению, но не подавала на развод, потому что боялась осуждения со стороны общественности и до последнего пыталась сохранить их с Павлом брак ради детей. Муцениеце призналась, что все еще любит мужа, но больше не готова терпеть постоянные ссоры, возникающие между ними из-за недопонимания.

Долгое время у пары не получалось подать документы на развод из-за пандемии коронавируса, и все это время они продолжали жить под одной крышей. В апреле Муцениеце рассказала, что в состоянии алкогольного опьянения супруг поднимал на нее руку, выкинул ее телефон на улицу и вместе с детьми выгонял ее из дома.

Могу сказать одну большую печальную новость. Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы? Потому что Паша забрал мой телефон и выбросил его на улицу. Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате. Он во время пандемии нас выгоняет из дома. Говорит: «Уезжайте нахер». Так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу этого не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Просто знайте, что вот такой человек Павел, представляете? — со слезами на глазах обратилась к подписчикам Агата.

Через несколько дней после этого Муцениеце связалась с фанатами, рассказала, что с ней и детьми все в порядке, а также призналась, что не считает себя врагом мужа и надеется, что его ментальное и физическое состояние придет в норму. Сам Прилучный лишь однажды прокомментировал эту ситуацию и попросил фанатов не лезть в эту личную историю.

На волне развода Агата завела новое YouTube-шоу «Честный развод», в которое приглашает своих звездных друзей, также переживших тяжелое расставание, и делится с ними своей болью и эмоциями.

В мае Муцениеце наконец официально смогла подать документы на развод. Известно, что брак будет расторгнут уже 15 июня, причем супруги не будут присутствовать на заседании, потому что не имеют друг к другу претензий. Работники Головинского суда отметили, что заявление на взыскание алиментов с Прилучного Агата не подавала.