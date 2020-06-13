В Патагонии обнаружили часть скелета странного животного возрастом 74 миллиона лет

В чилийской части Патагонии ученые обнаружили зубы млекопитающего возрастом 74 миллиона лет. Это самая древняя находка такого типа, из найденных в этом регионе Южной Америки.

Находка сделана на территории Национального парка Торрес-делл-Пайне исследовательской группой из Аргентины и Чили. Ученые считают, что эти зубы принадлежат виду Magallanodon baikashkenke. Это млекопитающее обитало здесь в конце мелового периода и относится к давно вымершему подотряду древних млекопитающих гондванатериев. При этом это самая южная находка, принадлежащая к этому роду.

Один из руководителей исследования Александр Варгас, описывает животное как эволюционную ступень между млекопитающими, которые откладывают яйца и сумчатыми. По его мнению, найденные зубы говорят о том, что животное не было грызуном, но в тоже время их строение как раз напоминает зубы грызуна.

Млекопитающие из подотряда гондванатериев жили в Гондване — древнем суперконтиненте, который находился в южном полушарии.