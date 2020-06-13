США отработали ракетный удар по стратегическим объектам РФ из Арктики

За последние дни это уже второй эпизод демонстрации Кремлю возможностей стратегической авиации США, сообщают источники, отслеживающие военную активность американцев.

Стратегические B-52Н 5-го бомбардировочного крыла под прикрытием норвежских F-35 и F-16 совершили полет над Арктикой у границы с Россией.

Как сообщило Европейское командование Вооруженных сил США, полет прошел 3 июня над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых. Сами бомбардировщики вылетели с авиабазы ​​Майнот в США и осуществляли дозаправку с танкеров KC-135, вылетевших из Британии и Аляски.

Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER — 980 км и AGM-86C CALCM более чем 1200 км, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири.



В первую очередь речь идет об арктических базах РФ, на создание которых Кремль направил значительные средства.

Важно, что пуск этих крылатых ракет возможно осуществлять даже без входа в зону действия российского ЗРК С-400. Дальность обнаружения этой системы указана 600 км, а уничтожение целей — 400 км.

Кроме того, под возможным ударом находится весь Северный морской путь. Для Москвы это стратегическая артерия, которая обеспечивает жизнеспособность целых регионов РФ, значительная часть экономики и промышленных гигантов от «Норникеля» до «Газпрома».

«Арктика является стратегическим регионом с растущим геополитическим и глобальным значением, и эти миссии бомбардировочных групп демонстрируют нашу приверженность партнерам США и союзникам и нашу способность вместе сдерживать противника и защищаться во все более сложных условиях», — заявил Джефри Харриган, командующий воздушными силами США в Европе и Африке.