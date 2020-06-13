Профессор из США отрицает отсутствие симптомов при коронавирусе

При характеристике пациентов, заразившихся коронавирусом, использование термина «бессимптомный» является бессмысленным. Так считает профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.Она пояснила, что хотя в таком случае человек не считается больным, у него могут возникнуть проблемы с внутренними органами.
Специалист подчеркнула, что чаще всего «бессимптомниками» являются молодые люди, которые не попадают под внимание врачей. Обычно они обращаются к медикам с жалобами на сторонние заболевания.Профессор сделала вывод о том, что именно по этим жалобам можно выделить целый ряд скрытых симптомов коронавирусной инфекции.
«Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе», — рассказала она.
Также Баранова отметила, что при коронавирусе могут быть поражены не только легкие, но и почки. Пациенту в таком случае она порекомендовала обратиться в больницу для сдачи анализа крови на клубочковую фильтрацию, по результатам которого можно определить снижение функции почек.
Если же коронавирус все же выявлен, а симптомов нет, биолог советуют пройти томографию легких, поскольку изменения могут быть, но зараженный их не замечает.
В целом, все выводы Анчи Барановой сводятся к тому, что бессимптомных носителей коронавируса просто не бывает. По ее мнению, можно лишь говорить о людях с не выявленными симптомами болезни.
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