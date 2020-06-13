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После удаления из HBO «Унесённые ветром» возглавил чарты

Запрет фильма "Унесенные ветром" - Экспресс газета

Вскоре после объявления о временном удалении классического фильма 1939 года «Унесенные ветром» из библиотеки HBO Max в связи с вопросами расизма, картина Виктора Флеминга ворвалась на первое место в чарте продаж лент на Amazon.

А из-за того, что у фильма существуют несколько изданий, картина заняла сразу три позиции. Причём поначалу дополнительно она оккупировала восьмое и девятое места, однако в данный момент фильм охватил сразу три первых места в списке.

Интересно, что юбилейное Blu-ray издание картины к 70-летию осталось на третьем месте, его обошли DVD-версии.

В чарте iTunes лента поначалу забралась на пятую позицию, однако сейчас уже добралась до второй.

http://mignews.com/news/movie/world/120620_180630_63416.html

13 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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