Наташа Королева вспомнила,что она родилась в Киеве

Наташа Королева присоединилась к тем российским артистам,которые рассчитывают подзаработать в Украине. Так, в интервью артистка указала, что якобы поддерживала Евромайдан и считает, что ей запретили въезд в Украину из-за зависти. Помимо этого, Королева назвала себя истинной украинкой.

«В свидетельстве о рождении у меня написано, что я родилась в городе Киеве. У меня даже есть медаль, что «ребенок рожден в Киеве». », — высказалась Наташа.

Далее Королева высказалась относительно запрета на въезд в Украину. По словам артистки ей воспрещено посещать страну из-за того, что ей завидовали.

«Сейчас адвокаты занимаются моими делами в Украине. Что касается запрета на въезд в страну – он возник из-за какой-то зависти. Те обвинения, которые мне приписывали, это все недостоверно, все сфабриковано. Кому я где дорогу перешла? Почему музыка должна быть связана с политикой? Все обвинения – неправда», -сказала на камеру исполнительница.

После этого Королева сделала заявление, отметив, что в 2014 году она активно помогала людям на Майдане. Как призналась артистка, ее братья носили еду людям, а она сама впустила в свою квартиру ребят, которые тогда находились в центре Киева.

Осталось только послушать оправдания артистки по поводу поддержки захвата Крыма. Хотелось бы понять,какие силы заставили «истинную украинку» радоваться отжатию территории у ее «родной страны».