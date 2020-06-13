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Лучшие места для жизни в Америке

Хотим представить Вам 9 городов в Америке, которые признаны самыми лучшими для жизни на 2015 год.

Лучшие места для жизни в Америке

Озеро Плэсид, Нью-Йорк

Это прекрасное место для детей. Много возможностей для активного отдыха. Население города не большое, всего 2500 людей.

Лучшие места для жизни в Америке

Бар Харбор, Мэн

В 19 веке тут отдыхали высшие слои общества. Сегодня этот город открыт для всех. Город славится свои парком Акадия и песчаными пляжами.

Лучшие места для жизни в Америке

Рочестер, Миннесота

Это третий по величине город Миннесоты и первый за пределами агломерации Миннеаполис-Сент-Пол. Озеро Сильвер, парк Оксбоу и Апач Молл создают невероятную атмосферу уюта в городе.

Лучшие места для жизни в Америке

Аннаполис, Мэрилэнд

Город удивляет не только красотой, но и большим количеством свободных рабочих мест. Здесь жители на месте не сидят.

Лучшие места для жизни в Америке

Спирфиш, Южная Дакота

Город окружен горами. В нем находится много ферм, а жители обожают кататься на велосипедах.

Лучшие места для жизни в Америке

Миддлбери, Вермонт

Этот городок славится своим университетом. Вы никогда не почувствуете себя в нем старым, ведь вокруг всегда молодежь. А виды захватывают дух и зовут к новым приключениям.

Лучшие места для жизни в Америке

Буни, Северная Каролина

Жители этого города живут под лозунгом: “Твоя жизнь – твое приключение”. И город действительно не дают им скучать.

Лучшие места для жизни в Америке

Пагоса Спрингс, Колорадо

Город окружен чистой природой. Горы зачаровывают. А сам город сохранил шарм и архитектуру старого времени.

Лучшие места для жизни в Америке

Флагстафф, Аризона

Город окружен горами, поэтому воздух там необычайно чистый.В городе всегда найдется работа для всех, главное желание!

13 июня, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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