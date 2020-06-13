Известный уфолог обнаружил НЛО в северном сиянии

Самый известный уфолог в мире Скотт Уоринг заявил о том, что обнаружил неопознанный летающий объект в северном сиянии. Об этом он написал на своей странице в соцсети и опубликовал соответствующий снимок.

«Предположительно, фотография показывает северное сияние во всей его красе, однако я случайно обнаружил в нем большой НЛО», — сообщил охотник за кораблями внеземных цивилизаций. По его словам, пришельцы занимаются изучением полярных сияний, чтобы узнать о планете как можно больше.

Также уфолог подчеркнул, что корабль внеземной цивилизации находился в зеленой зоне северного сияния, представители инопланетного разума интересуются не только людьми, но и различными формами жизни на нашей планете. Скотт Уоринг является одним из самых известных уфологов. Он постоянно публикует результаты собственных исследований, а также видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты.

Напомним, что ранее Пентагон все-таки официально обнародовал видеоролики, на которых записан полет НЛО. Министерство обороны США выложило в сеть сразу 3 видео, на которых военные фиксируют полеты неопознанных летающих объектов. Все они были сняты при помощи инфракрасных камер. Нужно отметить, что уже много десятилетий ходят слухи о том, что на территории США находятся засекреченные базы, где изучают НЛО.