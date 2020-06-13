CША вложат рекордные $106 млрд в разработку оружия

Комитет по делам вооруженных сил Сената Конгресса США утвердил проект бюджета Пентагона а на 2021 финансовый год, стартующий 1 октября.Общие расходы Штатов увеличатся в следующем году всего на 0,1%, до 705,4 млрд долларов. При этом рекордную сумму планируется выделить на разработку новых видов оружия, а также обновление ядерной триады и системы ПРО, следует из релиза контрольно-ревезионного управления Минобороны.

На модернизацию всех компонентов ядерных сил Пентагон получит 28,9 млрд долларов, из которых 2,8 млрд будут выделены на программу ударных бомбардировщиков B-21, 4,4 млрд — на завершение строительства стратегической подлодки Columbia, оснащенной баллистическими ракетами, 474 млн — на программу ракет дальнего радиуса действия и еще 1,5 млрд — на силы стратегического сдерживания наземного базирования.

20,3 млрд долларов Пентагон планирует инвестировать в расширение и модернизацию систем ПРО, включая THAAD и AEGIS, а также разработку новых ракет-перехватчиков наземного и морского базирования. Еще 18 млрд выделено для операций в космосе.

Наконец, рекордные 106 млрд долларов администрация Дональда Трампа выделит на разработку новых оружейных технологий, включая гиперзвуковые и основанные на искусственном интеллекте.

«Крупнейший в истории бюджет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ будет сфокусирован на новейших технологиях» и «инвестициях в факторы повышенных возможностей (Advanced Capabilities Enablers, ACEs)», — говорится в проекте Пентагона.

По данным Бюджетного управления конгресса США (CBO), США намерены в ближайшие 10 лет радикально увеличить расходы на содержание и модернизацию арсеналов ядерного оружия.

До 2028 года на эти цели будет выделено 494 млрд долларов — на 23% больше, чем предполагал прошлогодний долгосрочный военный бюджет (400 млрд).

Почти 100 млрд долларов дополнительных расходов потребуется на реализацию новой ядерной доктрины, которую администрация Дональда Трампа представила конгрессу в конце прошлого года.

Согласно документу, отредактированному впервые за 8 лет, США намерены покончить с паузой в производстве новых элементов ядерной триады, которую держали «много лет», полагаясь на имеющийся арсенал.