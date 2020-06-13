Чтобы определить рак легких на ранней стадии надо следить за состоянием пальцев рук

Трудность лечения рака легких, как и других видов онкологических заболеваний, напрямую зависит от момента постановки диагноза. Но зачастую люди обращаются к врачам на поздних стадиях, потому что характерные симптомы заболевания обычно не появляются на ранних этапах. Однако существует один малоизвестный симптом, который важно не пропустить.

Изменение состояния пальцев может указывать на начальные стадии опухоли в легких. Дело в том, что при развитии рака в легких начинают вырабатываться особые химические вещества, которые провоцируют увеличение притока крови и жидкости в ткани, в частности в пальцы.

Поэтому распухшие кончики пальцев могут служить одним из признаков онкологического заболевания. Специалисты подчеркивают, что в этом случае у заболевшего появляются булавовидные утолщения в верхней части пальцев, ногти на них будут выглядеть изогнутыми, а кожа под ногтями – блестящей.

Такой симптом проявляется у 30% пациентов с крупными раковыми клетками в легких.

Также стоит обратить внимание на боль в пальце при отечности. В исследовании Национальных институтов здравоохранения США описывается случай, когда у женщины наблюдалась резкая боль в набухшем среднем пальце, которая была вызвана метастазами карциномы.