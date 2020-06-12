В Палате представителей США предложили ввести санкции против Виктора Медведчука

Представители Республиканской партии предложили ввести санкции против «руководителей российской пропаганды» и других связанных с Кремлем людей, среди которых — народный депутат от «оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом говорится в новом докладе об усилении политики в отношении России «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», передает НВ.

Республиканцы предлагают ввести санкции против лиц, ведущих подрывную деятельность против партнеров США из бывшего Советского Союза. А также поручить Государственному департаменту подготовить доклад о связанных с Кремлем олигархов, которые финансируют российскую военную агрессию. В частности, в докладе со ссылкой на VoxUkraine говорится, что кум президента РФ Владимира Путина использует свою медиаимперию для распространения российской пропаганды в Украине.