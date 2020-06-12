В мемуарах дочери оперной певицы ,жившей в царском Петербурге,нашли заметки о личной жизни Тараса Шевченко

«Хочу девушку, чтобы до кончиков волос украинка, простая, не барского рода, сирота и служанка, — пишет художник и поэт Тарас Шевченко из Петербурга троюродному брату Варфоломею в Корсуне Черкасской области 17 декабря 1859 года. — Я по плоти и духу сын и родной брат нашего несчастного народа, да и как же себя соединить с собачьей панской кровью. Да и что та барышня наряженная будет делать в моем мужицком доме! От скуки пропадет и мою недолгую жизнь сократит».
Буквально через полгода после этого письма 46-летний Тарас Шевченко влюбляется в 19-летнюю служанку Лукерию Полусмакову. Они знакомятся в Петербурге в литературном салоне Варвары Карташевской, приехавшей из Чернигова вместе с прислугой. Чтобы порадовать поэта, девушку одели в украинскую одежду, в которой Лукерия и прислуживала у стола.
«У госпожи Карташевской была служанкой девушка Лукерия — лицо молодое, свежее, хоть и немножко грубое и не слишком красивое, но по-своему привлекательное. С прекрасными белокурыми волосами и той не то горделивой, не то спокойной осанкой, которая свойственна ее племени», — вспоминал о девушке писатель Иван Тургенев.
Весной 1860 года Карташевская отправляется во Францию и просит оперную певицу Надежду Величко взять Лукерию Полусмакову себе на временное услужение.
«Ее боялись саму оставить в Петербурге — записала в воспоминаниях дочь Величко, Наталья Симонова. — Моя мать долго отказывалась, не желая иметь в своем доме чужого человека, а потом согласилась. Лукерия вставала позже, чем мать. Ничего в комнатах не делала. Ходила всегда неумытая, с черной шеей и нечесаными волосами. Однако была кокеткой и любила красоваться своим тонким, гибким станом, ради чего надевала шнуровку под вышитой рубашкой, и заводила любовные интриги с соседскими лакеями, таскавшими ей на гостинец жареную дичь в карманах».
Друзья поэта не одобряли его выбора. Они считали, что девушка согласилась на бракосочетание из корыстных побуждений. Шевченко пытались отговорить от этого поступка. Но он замечания своих друзей часто игнорировал или откровенно обижался на них.
Для Лукерии Тарас Шевченко снял квартиру и нанял репетитора, чтобы научить манерам и грамоте. Поэт дарил ей одежду и украшения. В один из дней даже презентовал девушке Евангелие в белой оправе с золотыми краями. Он мог потратить на Лукерию более 180 рублей за один день, что соответствовало в то время зарплате чиновника.
«Только Лукерия достала гостинцы, прежде всего ухватила крест и давай его скрести — золотой ли. Увидев же, что он не золотой, с сердцем отбросила его прочь и надула губы, — вспоминает в записях Симонова. — А то опять однажды Шевченко, идя к нам от станции, по пути насобирал разных трав и связал из них Лукерии замечательный, чисто артистический букет. Получив его в подарок, Лукерия — как только счастливый жених вышел в другую комнату — бросила букет на землю и сердито плюнула, мол черт знает что, хоть бы цветы, а то трава, на смех людям».
Полусмакова как-то призналась Величко, что не любит своего жениха. Она считает его старым для себя. А замуж собирается идти только из-за его богатства и известности. Надежда так и не решилась рассказать это поэту, опасаясь его гнева.
Лукерия продолжала откровенно флиртовать с другими. О ней ходили неприличные слухи. Поговаривали, что у нее была даже связь со своим репетитором. Шевченко этого не выдержал и разорвал отношения.
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