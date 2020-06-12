В мемуарах дочери оперной певицы ,жившей в царском Петербурге,нашли заметки о личной жизни Тараса Шевченко

«Хочу девушку, чтобы до кончиков волос украинка, простая, не барского рода, сирота и служанка, — пишет художник и поэт Тарас Шевченко из Петербурга троюродному брату Варфоломею в Корсуне Черкасской области 17 декабря 1859 года. — Я по плоти и духу сын и родной брат нашего несчастного народа, да и как же себя соединить с собачьей панской кровью. Да и что та барышня наряженная будет делать в моем мужицком доме! От скуки пропадет и мою недолгую жизнь сократит».

Буквально через полгода после этого письма 46-летний Тарас Шевченко влюбляется в 19-летнюю служанку Лукерию Полусмакову. Они знакомятся в Петербурге в литературном салоне Варвары Карташевской, приехавшей из Чернигова вместе с прислугой. Чтобы порадовать поэта, девушку одели в украинскую одежду, в которой Лукерия и прислуживала у стола.

«У госпожи Карташевской была служанкой девушка Лукерия — лицо молодое, свежее, хоть и немножко грубое и не слишком красивое, но по-своему привлекательное. С прекрасными белокурыми волосами и той не то горделивой, не то спокойной осанкой, которая свойственна ее племени», — вспоминал о девушке писатель Иван Тургенев.

Весной 1860 года Карташевская отправляется во Францию и просит оперную певицу Надежду Величко взять Лукерию Полусмакову себе на временное услужение.

«Ее боялись саму оставить в Петербурге — записала в воспоминаниях дочь Величко, Наталья Симонова. — Моя мать долго отказывалась, не желая иметь в своем доме чужого человека, а потом согласилась. Лукерия вставала позже, чем мать. Ничего в комнатах не делала. Ходила всегда неумытая, с черной шеей и нечесаными волосами. Однако была кокеткой и любила красоваться своим тонким, гибким станом, ради чего надевала шнуровку под вышитой рубашкой, и заводила любовные интриги с соседскими лакеями, таскавшими ей на гостинец жареную дичь в карманах».