Ученые нашли гигантского ленивца, размером со слона

Когда-то бедное гигантское животное попало в сеть пещер в виде лабиринта, пока не упал в яму. Сегодня эта яма известна как Хойо Негро — «Черная дыра». Ленивец пролетел около 30 метров и погиб. До этого гигантского животного там обнаруживали — вымерший вид медведя, саблезубых кошачьих, других негигантских ленивцев и Наю — молодую женщину, жившую 13 000 лет назад.

В ноябре 2019 года группа исследователей отправилась на поиски таза гигантского наземного ленивца с помощью тщательно спланированной экспедиции. Повышение уровня моря затопило пещерную систему в конце последнего ледникового периода, что сделало поиск таза невозможным для всех, кроме самых опытных дайверов. В ходе экспедиции команда должна была работать по международным линиям и объединять свои навыки в палеонтологии, трехмерном моделировании, инженерном деле и виртуальной реальности, чтобы безопасно достать этот фрагмент истории на свет.

Кейв-дайверы обнаружили останки гигантского наземного ленивца во время первоначальных погружений в Хойо-Негро в 2007 году. Под руководством Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) и экспертного руководства Джеймса Чаттерса и Блейна Шуберта, палеонтологов, специализирующихся на видах позднего ледникового периода, дайверы забрали все кости ленивца, за исключением нескольких позвонков, руки и таза. После обнаружения таза оказалось, что ленивец был совершенно нового вида.

Ученые назвали гигантского наземного ленивца Nohochichak xibalbahkah, что на языке майя значит «Великий коготь, обитающий в подземном мире». Пока он жил, он был высотой 5 метров и весил чуть меньше тонны. Его таз был последней главной костью, отсутствующей в скелете, и ключевым компонентом в восстановлении его сходства с остальными видами.

Чтобы забрать таз из пещеры понадобился целый год. Используя высокопроизводительное устройство виртуальной реальности QI SunCAVE, они спланировали маршрут для дайверов через систему пещер в Хойо-Негро. С платформы для дайвинга дайверы почти в полной темноте спустились в узкий коридор и прошли 60 метров до края черной ямы. Таз лежал на 30 метров ниже их положения и был вверх ногами.

Размер кости представлял дополнительную проблему. Команда должна была спроектировать опорную раму, которая была бы достаточно прочной, чтобы защитить свой груз, но не настолько громоздкой, чтобы она могла царапать стены туннеля. Используя изображения, полученные во время предыдущего погружения, инженеры из QI Prototyping Lab, QI Drone Lab и государственного университета Восточного Теннесси воссоздали таз как трехмерную цифровую модель, которую они могли вращать и изучать в деталях. Теперь они могли бы выявить слабые места в кости и спроектировать каркас, который бы охватывал каждую часть таза.

Затем, за несколько дней до погружения, исследователям пришлось отказаться от своего плана. Созданная ими рама была слишком дорогой для производства, а ее размеры делали невозможной ее создание на 3D-принтере.

Команда инженеров нуждалась в материале, который будет легко маневрировать под водой, и в стекловолокне, материале, используемом для создания досок для серфинга. Создатель досок для серфинга решил, что инженеры сошли с ума — если бы кто-то позвонил кому-то и сказал, что ему нужна доска для серфинга, чтобы достать таз гигантского ленивца, который пролежал под водой 40 000 лет, тот точно бы покрутил пальцем у виска, поделился один из инженеров.