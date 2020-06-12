США продлили санкции против Лукашенко из-за «угрозы нацбезопасности»

В США продлили на год действие санкций в отношении представителей руководства Белоруссии, среди которых есть и президент республики Александр Лукашенко. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.

В документе говорится, что «действия определенных представителей белорусского правительства представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». В список лиц, попавших под ограничения, помимо Лукашенко, включены девять человек, среди которых секретарь Совета безопасности, министр юстиции и внутренних дел, председатель КГБ, глава ЦИК, руководитель государственного телевидения и радио и другие.

Отмечается, что все они также «подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии». В стране, как заявляет Белый дом, нарушаются права людей: их подвергают политическим репрессиям, задерживают, после чего многие «исчезают». Белоруссию обвиняют и в коррупции, а также неправомерном использовании государственного имущества.

Впервые подобный указ издал еще в июне 2006 года 43-й президент США Джордж Буш-младший. В соответствии с ним на собственность определенных категорий белорусских граждан в Соединенных Штатах, а также за их пределами налагался арест.