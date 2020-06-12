Легендарный гонщик Шумахер готовится к сложной операции со стволовыми клетками

В скором времени легендарный гонщик Михаил Шумахер перенесет очень сложную операцию с использованием стволовых клеток, с помощью которых хирурги заменят поврежденные ткани.Врачи рассчитывают, что благодаря стволовым клеткам можно будет регенерировать нервную систему.

Сообщается, что эту сложную операцию будет проводить кардиолог и профессор из Франции Филипп Менаше, под наблюдением которого долгое время находился Шумахер. Известно, что осенью прошлого года этот доктор уже оперировал гонщика. На этот раз поврежденные клетки будут заменены на здоровые, которые специалисты получат из крови и костного мозга. Напомним, что трагедия с великим гонщиком произошла в декабре 2013 года. На горнолыжном курорте в Альпах Михаэль получил серьезную травму головы, когда катался на лыжах.

Гонщика госпитализировали, однако потом было установлено, что травма головы была слишком тяжелой. Шумахера ввели в искусственную кому, и лишь спустя несколько месяцев он пришел в сознание. Уже несколько лет гонщик проходит длительную реабилитацию, которую нельзя назвать успешной. В конце 2018 года Шумахер смог вернуться домой, а журналисты сообщали, что он больше не прикован к постели.