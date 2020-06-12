Как Россия переживает нефтяной кризис

Заявление Минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти в стране до рекордных 538,1 миллионов баррелей привело к опасениям инвесторов и, как следствие, дальнейшему падению августовских фьючерсов. К моменту закрытия торгов нефть марки Brent упала до 37,97 долларов за баррель (-1,43%), американская нефть WTI — до 35,66 долларов за бочку (-1,73%).

Вслед за обвалом нефтяного рынка ускорил падение и курс рубля. По отношению к доллару российская валюта упала более, чем на 7% и достигла показателя в 70,5 рублей (+1,55 рубля). Курс евро увеличился до 79,30 рублей (+1,37).

Минфин РФ впервые за 15 лет засекретил дефицит бюджета. Ведомство опубликовало данные о дефиците с января по май этого года в размере 409 миллиардов рублей, однако не раскрыло сведения о номинальном объеме ВВП в мае. Расходы бюджета за отчетный период составили 8,3 трлн рублей (42,2% к общему объему расходов на год, утвержденных законом о бюджете).

Но,внезапно,за прошлую неделю в России подорожали бензин и дизельное топливо. Рост цен отмечен в 45 субъектах РФ. Самое существенное подорожание произошло в Кызыле (Республика Тыва) — на 1,8%, а также в Тамбовской и Курской областях — на 1% и 1,4% соответственно.