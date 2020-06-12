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Хайди Клум обвинили в бодишейминге

Зрители телешоу «Америка ищет таланты» (America’s Got Talent) обвинили 47-летнюю Хайди Клум в жестокости после недавнего выпуска проекта. Немецкая модель входит в состав жюри и оценивает способности участников. Ее реакция на выступление одного из них, plus-size-танцовщицы Аманды ЛаКаунт, разочаровала фанатов шоу.

Во время танца Аманды Хайди нажала на красную кнопку, не пожелав досмотреть выступление девушки. Впрочем, ЛаКаунт не прервала свой танец, продемонстрировав его до конца. В твиттере Клум обвинили в бодишейминге, а некоторые пользователи соцсети даже потребовали ее увольнения.

Хайди Клум

Хайди Клум

Аманда ЛаКаунт

Мне все равно, как Хайди объясняет свой поступок. Прекращаю смотреть это телешоу.Юную леди уже отвергали из-за ее внешности. Клум следовало высказать свое мнение более тактично и без использования красной кнопки.Хайди следует уйти из проекта. Красная кнопка — призыв прекратить что-то ужасное. Если ей не понравилось выступление, она могла подождать и дать девушке дотанцевать.Это издевательство!— обсудили действия Хайди Клум в твиттере.

Аманда ЛаКаунт

Аманда ЛаКаунт тоже прокомментировала в соцсети критический взгляд Хайди и поблагодарила других членов жюри за поддержку.
Я много лет имею дело с бодишеймерами и такими людьми, как Хайди, считающими, что я недостаточно хороша. Но я заставлю ее взять свои слова обратно,— написала Аманда в инстаграме.

Видео из инстаграма

ИСТОЧНИК Fox News
12 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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