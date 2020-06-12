Гигантский вулкан под Германией оказался активным

Геологи из Университета Невады и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что считавшееся спящим вулканическое поле под нагорьем Айфель на западе Германии проявляет заметную активность.



Исследовав данные станций GPS за последние двадцать лет, американские ученые обнаружили аномальные подвижки поверхности в районе Айфеля — как вертикальные, так и горизонтальные. Причем эта аномалия по площади превышает само вулканическое поле.

По словам геологов, поверхность в этом районе поднимается примерно на 1 мм в год. Сам по себе подъем поверхности после последнего ледникового периода является нормальным явлением, однако такая скорость существенно превышает средние показатели за период позднего четвертичного периода, то есть за последние 500 тысяч — 1 миллион лет. И изменения такого масштаба наблюдаются исключительно в районе Айфеля.

Причиной, по мнению авторов исследования, является вулканическая активность, а именно подъем магмы к поверхности. Это еще не означает, что в ближайшее время здесь произойдет извержение, но все же они советуют внимательно наблюдать за происходящими в этом районе геологическими процессами.

Последнее извержение в Айфеле произошло 13000 лет назад, и недавно мы писали о последствиях этого крупного катаклизма — тогда посередине Европы на несколько столетий образовалась гигантская «мертвая зона», на на длительное время нарушившая привычные коммуникации между племенами первобытных охотников и собирателей.