В Вашингтоне озвучили список «самых жестких» мер против России — 150 конгрессменов США «за”

В Палате представителей Конгресса США республиканцы представили доклад под названием «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам». В нем предлагается ужесточение санкций против России. О 120-страничном докладе республиканцев сообщило издание Washington Examiner.

«От Ливии до Сирии, Ирана, Украины, Солсбери в Англии, от Средиземного моря до Южно-Китайского моря Россия наносит ущерб американским интересам и подрывает демократический международный порядок», — говорится в документе. Авторы доклада предлагают признать Россию страной-спонсором терроризма за поддержку иранского КСИР, ливанской «Хезболлы», «Талибана» и других экстремистских объединений. Против РФ предлагается ввести «самые жесткие» санкции. Речь, в частности, об ограничениях для нефтегазовых проектов и суверенного госдолга России, отключении РФ от всемирного межбанковского канала связи SWIFT и другие. Кроме того, конгрессмены США считают необходимым налаживание диалога напрямую с народом России для поддержки его устремлений к демократии и правам человека. Стоит отметить, что в докладе также содержится призыв обеспечить Украину, противостоящую российской агрессии, американскими противотанковыми ракетами.