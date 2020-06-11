«  
  »

В США начали сносить памятники Колумбу

В американском городе Сент-Пол (штат Миннесота) протестующие против расизма свалили с постамента статую Христофора Колумба (1451−1506).

Памятник первооткрывателю Америки стоял на площади у здания законодательного собрания Миннесоты. Его обмотали веревками и свалили с пьедестала.

При этом полиция даже не пыталась помешать вандалам. Правда, губернатор-демократ Миннесоты Тим Уолз все же призвал тех, кто добивается демонтажа памятников Колумбу, придерживаться норм закона, но и сам отметил, что многие жители штата считают роль Колумба «неоднозначной».

Практически одновременно власти Бостона решили демонтировать статую Колумба после того, как она подверглась акту вандализма. В Ричмонде (штат Вирджиния) группа протестующих, не дожидаясь решений властей, просто снесла статую мореплавателя, сбросив ее в озеро.

Следует отметить, что в последние годы в США различные общественные организации заявляют, что именно Колумб стал первопричиной нарушений прав коренных американских народов.

 

11 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество, США ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  