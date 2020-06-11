В США начали сносить памятники Колумбу

В американском городе Сент-Пол (штат Миннесота) протестующие против расизма свалили с постамента статую Христофора Колумба (1451−1506).

Памятник первооткрывателю Америки стоял на площади у здания законодательного собрания Миннесоты. Его обмотали веревками и свалили с пьедестала.

При этом полиция даже не пыталась помешать вандалам. Правда, губернатор-демократ Миннесоты Тим Уолз все же призвал тех, кто добивается демонтажа памятников Колумбу, придерживаться норм закона, но и сам отметил, что многие жители штата считают роль Колумба «неоднозначной».



Практически одновременно власти Бостона решили демонтировать статую Колумба после того, как она подверглась акту вандализма. В Ричмонде (штат Вирджиния) группа протестующих, не дожидаясь решений властей, просто снесла статую мореплавателя, сбросив ее в озеро.