В Ливии нашли печь, в которой боевики Хафтара «заживо сжигали людей»

В ливийской Тархуне нашли печь, в которой боевики Халифы Хафтара, предположительно, заживо сжигали пленных. Об этом заявил глава МВД Ливии Фетхи Башаги, передает «Анадолу».

По его словам, в этом же районе обнаружено несколько массовых захоронений. Ссылаясь на слова местных жителей, Башаги добавил, что «десятки заключенных были захоронены здесь заживо. Якобы ливийские силовики задокументировали «зверские преступления незаконных вооруженных группировок с востока Ливии в городе Тархуна к юго-востоку от Триполи».

Боевики и сам Хафтар должны быть преданы международному суду, подчеркнул Башаги.