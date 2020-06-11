В центре Сиэтла протестующие образовали свое подобие “парижской коммуны”

Центр протестов в США плавно переместился из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Миннеаполиса в Сиэтл. Крупнейший мегаполис штата Вашингтон уже давно является благодатной почвой для активистов “антифа”, которые постоянно здесь бунтуют.

Но на фоне беспорядков по всей стране левые демонстранты решили выйти на новый уровень: они захватили один из городских районов, выгнали оттуда полицейских, забаррикадировались и организовали “свободное от тирании пространство”.

Так называемые «анархисты» и “антифа” попытались начать раздачу бесплатной еды всем бездомным: впрочем, (как обычно бывает при коммунизме) она быстро закончилась. Теперь они курсируют по захваченному району и вымогают деньги у оставшихся там бизнесменов на развитие своего “проекта свободы”.

Один из организаторов коммуны хип-хоп исполнитель Раз Симон набрал себе вооруженную охрану и вместе с ней устраивает террор в отношении своих недругов среди прочих. Как будто наблюдаешь за французской революцией или 1917-м в пробирке.

Тем временем их сотоварищи захватили здание городского совета Сиэтла и требуют от властей распустить всю полицию. Мэр города, Дженни Данкан — прогрессивная демократка. Она пытается вполсилы бороться с погромщиками, но пока отказывается упразднять полицию.

В свое время “парижская коммуна” продержалась 72 дня: посмотрим, насколько хватит в Сиэтле.

Продолжается эпопея с организованной “парижской коммуной” в центре Сиэтла.

Она разрастается в размерах: анархисты и “антифа” захватили еще несколько улиц и блоков

Лидеры коммуны теперь называют свое детище “Народной республикой Капитолия”. В названии имеется отсылка к зданию Капитолия штата Вашингтон, который находится неподалеку.

На входе в “народную республику” располагаются баррикады с надписями вроде “Вы покидаете США и оказываетесь на территории свободы”. Неужели стены и заграждения правда работают? Удивительное признание со стороны тех, кто три года смеялся над приграничной стеной Трампа.

И говоря о свободе: на захваченной территории “антифа” запретили курение, также под запрет может попасть и употребление любой невеганской пищи. А вот веганскую еду раздают бесплатно, объявляя её народным достоянием. Правда, при этом жалуясь, что еду воруют по ночам, поэтому им (внезапно!) нужна вооруженная охрана.

На здании разграбленного полицейского участка повешен гигантский транспарант: “Это теперь собственность народа Сиэтла”.

Вооруженные банды во главе с местными рэперами объявляют себя новой полицией и устраивают чистки в рядах несогласных с их намерениями. Оставшихся на территории коммуны бизнесменов заставляют по системе продразверстки делиться нажитым для нужд “народной республики”.

Пускают на территорию своей “народной республики” только по приглашениям уже имеющихся в их рядах активистов. Журналистам вход воспрещен. Сейчас идут разговоры о создании “народного” флага республики и “народной” валюты вместо доллара США.

Примеру Сиэтла хочет последовать Портленд в соседнем штате Орегон, где протестующие также пытаются установить заграждения и объявить о своей союзной “народной республике”.

Западное побережье США переживает ремейк “революции пролетариата” в миниатюре.