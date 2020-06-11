Tesla тайно приобрела компанию по производству особого оборудования

Сделка по покупке Compass Automation была совершена еще в 2017 году

Издание Electrek.co выяснило, что в 2017 году компания Tesla приобрела компанию Compass Automation, которая после этого влилась в автоконцерн и перестала существовать под собственным брендом. Эта небольшая фирма занималась разработкой и производством нестандартного оборудования для автоматизации производств.

По словам источников, Илона Маска очень впечатлил глава Compass Automation, выпускник Массачусетского технологического института Брайн Гревискес. Так что сделка для Гревискеса, похоже, была выгодной.

Как раз в 2017 году Tesla активно решала задачу автоматизации производства своей первой массовой машины Model 3 и в частности ее батарей. Эта задача оказалась существенно сложнее ожиданий Илона Маска. Вместо середины 2017 года более-менее массовое производство «Трешек» началось только летом 2018 года.

Чуть ранее, осенью 2016 года Tesla приобрела другую компанию, которая специализировалась на производстве автоматического оборудования – немецкую Grohmann Engineering. До сих пор считалось, что именно в Германии в конечном итоге смогли придумать робота, способного автоматически собирать тысячи элементов питания Model 3 в одну батарею.

Стоит отметить, что именно Tesla стала первой в истории компанией, которая сумела организовать полностью автоматизированное производство батарей для электромобилей из пальчиковых элементов питания. На менее массовых Model S и Model X батареи изготавливались с участием рабочих, что занимало больше времени.