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Российский актер поделился впечатлениями со сьемок в Голливуде

Российский актер и музыкант Алексей Воробьев рассказал об особенностях съемочной работы в Голливуде. По его словам, работа на съемках в США отличается «жесткой дисциплиной» и уважением друг к другу среди актеров.

«Съемки в Голливуде — это в первую очередь жесткая дисциплина и точная специализация: каждый знает до мелочей, за что отвечает. И никто не имеет права никому ни в чем „помогать“ — каждый занят только своим непосредственным делом», —  рассказал Воробьев.

Он также добавил, что в Америке нет специальной команды для актеров, как «Тишина на площадке!». Здесь даже в паузах между съемками все ведут себя очень тихо.

Алексей Воробьев получил роль в сериале Netflix «Космические войска». В комедийном проекте актер исполнил роль русского военного по имени Юрий Телатович, которого все зовут Бобби. В картине также снимались Джон Малкович, Стив Карелл, Лиза Кудроу.

11 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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