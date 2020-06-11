Демонстранты оккупировали мэрию Сиэтла в США

Мэрию Сиэтла заняли демонстранты, которые потребовали отставки главы города.

Ранее они создали «автономную зону» протяженностью шесть кварталов в память о Джордже Флойде и подали в суд на городских полицейских за их агрессивную тактику.

Около 300 демонстрантов вошли в вестибюль мэрии около 9 часов вечера во вторник. Они принесли плакаты «Жизни чернокожих имеют значение» и стали призывать к отставке мэра Дженни Деркан, скандируя: «Деркан должна уйти!»

Группу возглавила член городского совета Кшама Савант, которая отперла здание и провела демонстрантов внутрь.

Толпа находилась внутри здания всего час, после чего вернулась к созданной незадолго до этого «автономной зоне на Капитолийском холме» – территории вокруг полицейского участка, которую оккупировали демонстранты.

Демонстранты назвали ее «свободной зоной», поскольку она была свободной от полицейских и машин. Там разместились палатки для людей, желавших переночевать.

Президент Дональд Трамп выразил возмущение в твите, заявив, что штат Вашингтон и Сиэтл, где у власти находятся демократы, «подвергаются насмешкам и не воспринимаются серьезно как никогда не было в нашей стране».

«Верните себе свой город, – продолжил Трамп. – Если вы этого не сделаете, это сделаю я. Это не игры. Этих отвратительных анархистов нужно остановить немедленно. Действуйте быстро!»