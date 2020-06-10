В Скалистых горах Америки найден клад стоимостью свыше миллиона долларов
Поиск сокровищ и кладов люди непременно связывают либо с пиратами, либо с ненамного более законопослушными охотниками за древностями. Однако десять лет назад археолог из США решил разрушить этот стереотип и спрятал в Скалистых горах Северной Америки сундук с добром на общую сумму свыше одного миллиона долларов.
Клад был найден неизвестным отважным счастливчиком в начале июня 2020 года.Известный в узких кругах Форрест Фенн является археологом-самоучкой и основателем одной из самых успешных частных художественных галерей в Америке. Он занимался самыми разными артефактами и произведениями искусства, а его коллекция достаточно быстро привлекла внимание многих знаменитостей из Вашингтона и Голливуда.
Став героем целой книги про себя и написав еще пару собственноручно, Фенн предложил всем желающим также стать кладоискателями. Подсказки к местонахождению сундука с сокровищами он зашифровал в стихотворении, которое было опубликовано в его автобиографии «Страсть погони» (The Thrill of the Chase).
А несколько дней назад неизвестный отправил Форресту фотографию сундука и его содержимого в качестве подтверждения находки. Фенн рассказал, что человек не захотел раскрывать своего имени, но он с восточного побережья США.
Сам клад состоял из золотого песка, редких монет, слитков, фигурок животных доколумбовой эпохи, а также доисторических золотых зеркал, китайских резных масок из жадеита и древних ювелирных украшений с драгоценными камнями. Общий вес сокровищ вместе с бронзовым сундуком составлял порядка 20 килограмм.
Идея организовать такое экстравагантное приключение появилась у Фенна в 1987 году, когда его отец покончил с собой после того, как узнал о своем онкологическом диагнозе. Спустя некоторое время у Форреста также нашли рак, и он решил закопать клад, а затем прожить остаток жизни рядом с этим местом.
Однако ветеран Вьетнама болезнь успешно пережил и назначил новый срок — сундук будет спрятан, когда Фенну исполнится 80 лет, а если его никто не заберет к тому моменту, как стоимость сокровищ достигнет $10 млн., он его сам обратно откопает.
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