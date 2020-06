В Скалистых горах Америки найден клад стоимостью свыше миллиона долларов

Поиск сокровищ и кладов люди непременно связывают либо с пиратами , либо с ненамного более законопослушными охотниками за древностями. Однако десять лет назад археолог из США решил разрушить этот стереотип и спрятал в Скалистых горах Северной Америки сундук с добром на общую сумму свыше одного миллиона долларов.

Клад был найден неизвестным отважным счастливчиком в начале июня 2020 года.И звестный в узких кругах Форрест Фенн является археологом-самоучкой и основателем одной из самых успешных частных художественных галерей в Америке. Он занимался самыми разными артефактами и произведениями искусства, а его коллекция достаточно быстро привлекла внимание многих знаменитостей из Вашингтона и Голливуда.

Став героем целой книги про себя и написав еще пару собственноручно, Фенн предложил всем желающим также стать кладоискателями. Подсказки к местонахождению сундука с сокровищами он зашифровал в стихотворении, которое было опубликовано в его автобиографии «Страсть погони» (The Thrill of the Chase).