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Автомобиль Джеймса Бонда за 6 миллионов долларов выставлен на аукционе

Полностью восстановленная версия Aston Martin DB5, сделанная для великого шпиона Джеймса Бонда (фильме 1964 года «Голдфингер»), выставляется на аукцион. 15 августа DB5 с полными модификациями, включая пулемет Browning 30 калибра в каждом крыле и колесные шкивы, установленные в ступице колеса, пойдет с молотка в Монтерее, штат Калифорния, согласно пресс-релизу аукционного дома Р.М. Сотбис.

Описание легендарной машины великого шпиона

Автомобиль имеет 13 модификаций, включая два пулемета «Браунинг». Аукционисты подсчитали, что один из трех сохранившихся примеров модифицированных DB5 может стоить от 4 до 6 миллионов долларов.

DB5 1964 года, использованный для съемок фильма «Голдфингер» и следующего фильма Бонда «Грозовой шар», был продан за 4,6 млн долларов в 2010 году.

Автомобиль Джеймса Бонда за 6 миллионов долларов выставлен на аукционе

Этот уникальный автомобиль является одним из двух, созданных в 1965 году для американского турне по продвижению Thunderball, и за 50 лет у него было всего три владельца.

Мнение специалиста
«Никакой другой автомобиль в истории не играл более важную роль в кино и поп-культуре, чем Aston Martin DB5», — сказал Барни Рупрехт, специалист по автомобилям из RM Sotheby’s, в пресс-релизе.

В 2018 году Aston Martin анонсировал ограниченный цикл из 25 реплик DB5, оснащенных некоторыми из тех же функций, что и модель, модифицированная Bond.

При цене по прейскуранту в 2,75 миллиона фунтов стерлингов (3,5 миллиона долларов США) реплики нацелены на тех секретных агентов, которые хотят шикарно потратить деньги.

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10 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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