Скандальный экс-возлюбленный Волочковой рассказал о ее пороках

Несколько дней назад в Сети появилась информация о тайном романе Анастасии Волочковой. Бизнесмен из Твери Владислав Фоменко заявил, что был близок с балериной. Он решил подробно рассказать о жизни с балериной и поведал, что она часто устраивала шумные вечеринки и каждый день пила алкоголь.

Мужчина также заявил, что балерина должна ему 30 млн рублей.По его словам, во время романа они жили вместе с Анастасией и ее дочерью Ариадной в элитном загородном доме. При этом расходы на жилье тогда оплачивал бывший муж танцовщицы.

Фоменко также рассказал, что часто устраивал с любимой шумные вечеринки, на которых было много алкоголя. Как отметил мужчина, у Волочковой была сильная тяга к спиртному.

«Когда она просыпается, то часто идет в ресторан. На столе у нее сразу ром. Прикладывалась она ежедневно, каждый день», –говорит Фоменко .

Он рассказал, что пытался запретить возлюбленной много пить, но она не поддавалась уговорам. Бизнесмен также заявил, что Волочкова была беременна от него.

Ранее Фоменко рассказывал, что ради прима-балерины бросил собственную семью. По его словам, у него с Анастасией Волочковой был бурный роман – влюбленные полгода прожили вместе.